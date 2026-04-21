Pagos de ANSES: ¿Quiénes cobran hoy, martes 21 de abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia una nueva etapa del calendario de pagos para abril de 2026, beneficiando a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Este 21 de abril de 2026, se depositan automáticamente los haberes de quienes tienen DNI terminados en 7, en un sistema ordenado que busca garantizar el acceso a los fondos en todo el país.

Detalles de los Pagos de Hoy

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo reciben su pago habitual junto con un bono extraordinario que eleva el total. Este año, el importe mínimo garantizado es de $380.319,31, que asciende a $450.319,31 al incluir el bono. El cronograma de ANSES asegura que cada beneficiario conozca su fecha y monto de pago a través de sus canales digitales.

¿Quiénes Reciben Pago Hoy?

Los beneficiarios con DNI que finaliza en 7 recibirán sus haberes hoy, organizando el acceso según la terminación del documento para evitar desorden en los pagos. Los fondos son ingresados automáticamente en las cuentas bancarias que han informado.

Aumento en Jubilaciones y Pensiones

El aumento de 2,9% en abril refleja la actualización relacionada con la inflación de febrero. Además, quienes reciben el haber mínimo también disfrutarán de un bono extraordinario. El aumento ya se encuentra disponible en las cuentas de cada beneficiario.

Asignaciones Universales y Familiares

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar con DNI terminado en 7 también reciben hoy sus montos correspondientes. El monto por hijo asciende a $136.666, y para hijos con discapacidad es de $445.003.

Asignación por Embarazo

Las titulares que perciben la Asignación por Embarazo con el último dígito de DNI en 7 también tienen su pago disponible hoy, con un monto actualizado de $136.666.

Pensiones No Contributivas

El cronograma de pagos para las Pensiones No Contributivas concluyó a principios de mes. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está fijada en $304.255,45, y la Prestación Básica Universal (PBU) es de $173.978,72.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago único, correspondientes a matrimonio, nacimiento o adopción, están habilitadas para cobro entre el 13 de abril y el 12 de mayo. Los montos son $79.660 por nacimiento, $119.275 por matrimonio y $476.268 por adopción.

Próximo Pago de la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo comenzará a acreditarse desde el miércoles 22 de abril. Los montos varían según los aportes realizados por el beneficiario.

Nuevos Montos de Jubilaciones y Asignaciones para Abril 2026

Para este mes, ANSES establece un haber mínimo de $380.319,31 y un máximo de $2.559.188,80, además del mencionado bono extraordinario. También se aplicará un aumento del 2,9% en las asignaciones familiares y universales.