Bitso Celebrates 12 Años: Innovaciones Radicales para Sus 10 Millones de Usuarios

En un emocionante balance de una década, Bitso ha consolidado su posición como el motor de la economía digital en la región, superando los 10 millones de usuarios y transformando el acceso a servicios financieros.

El pasado 17 de abril, **Bitso**, la reconocida plataforma de servicios financieros digitales en América Latina, celebró su décimo aniversario. Durante este tiempo, la empresa no solo ha crecido exponencialmente, sino que también ha contribuido significativamente a la economía regional.

Crecimiento Exponencial y Adopción Masiva

Con un impresionante crecimiento del **700% desde 2015**, Bitso ha logrado atraer a más de **10 millones de clientes**, demostrando una notable adopción de sus soluciones financieras. Este crecimiento se ve reflejado en la multiplicación por cinco de los activos bajo resguardo, lo que subraya la confianza que los usuarios depositan en la plataforma.

La Visión de un Futuro Financiero Inclusivo

Julián Colombo, director para Sudamérica, enfatiza que «la región está lista para una nueva arquitectura financiera». La compañía tiene como objetivo integrar la tecnología blockchain con activos tradicionales, centralizando su misión en la creación de servicios financieros más ágiles y accesibles. «Buscamos que nuestros servicios sean globales y que cualquier persona pueda acceder a ellos», añade.

Compromiso con la Regulación y la Transparencia

Desde su fundación en 2014 en México, Bitso ha trabajado activamente en la **creación de la Ley Fintech**, evidenciando su compromiso con la regulación y la transparencia en el sector. La empresa ha obtenido la **Licencia DLT de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar**, lo que garantiza que opera bajo estándares internacionales.

Ante su éxito en México, Bitso ha comenzado una **expansión estratégica** hacia otros mercados, incluidos **Argentina, Brasil y Colombia**. Actualmente, su división institucional, **Bitso Business**, maneja el **10% de todas las remesas** entre EE.UU. y México, beneficiando a más de **1,900 clientes corporativos** que utilizan sus soluciones de liquidez y pagos transfronterizos.

Innovación y Diversificación de Inversiones

Con miras a 2025, Bitso planea lanzar nuevas herramientas que permitirán diversificar patrimonios en mercados globales, evolucionando hacia una **plataforma integral de inversiones** que elimina las barreras financieras. La empresa se posiciona como pionera en el debate sobre el futuro económico, organizando eventos como la **Stablecoin Conference 2025**, que reunió a participantes de **45 países** y solidificó su rol como líder en el ámbito de los activos digitales.

Democratización y Soberanía Económica

A lo largo de su trayectoria, Bitso ha buscado **democratizar el acceso a los activos financieros modernos**, desafiando la exclusividad que anteriormente beneficiaba solo a sectores privilegiados. Su enfoque está en eliminar las fricciones que dificultan la operativa de los usuarios, garantizando que puedan invertir en condiciones más favorables.

Con este aniversario, Bitso reafirma su compromiso con la **innovación, la eficiencia** y la **soberanía económica**, evolucionando de un unicornio mexicano a un actor clave en la transformación del capital en Latinoamérica. Su visión es construir un puente sólido que una el presente financiero con un futuro más inclusivo y accesible.