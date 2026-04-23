Neymar Regresa al Juego | Diario Crónica

A solo 50 días del Mundial 2026, Brasil enfrenta un desafío inesperado con la salida por lesión de Rodrygo y Willian Estevao, lo que revive la posibilidad del retorno de Neymar Jr., quien había estado alejado del equipo.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, la Selección Brasileña se encuentra en un momento crítico. La reciente lesión de Rodrygo, delantero estrella del Real Madrid, tras sufrir una lesión ligamentaria, y el desgarro severo en el tendón de la corva que afectó a la joven promesa Willian Estevao, quien milita en Chelsea, han dejado al equipo en una encrucijada.

Lesiones que Sacuden el Plantel

Rodrygo no podrá unirse al grupo, mientras que Estevao, de tan solo 18 años, ha sido diagnosticado con un desgarro de grado 4, lo que significa una rotura completa del músculo. Su dolencia se manifestaron en la primera mitad del partido contra el Manchester United, y los análisis confirmaron que su participación en la Copa del Mundo está seriamente comprometida.

Neymar: ¿Una Opción Viable?

El nombre de Neymar comienza a sonar nuevamente en las conversaciones sobre el plantel. Tras varias lesiones que lo apartaron del seleccionado y un retorno al fútbol brasileño, muchos pensaban que su etapa en la selección había llegado a su fin. Sin embargo, Carlo Ancelotti, el nuevo entrenador, no ha descartado su inclusión. “Es un jugador talentoso y es natural que se considere su regreso”, declaró.

La Necesidad de Experiencia

Con el Mundial a la vista y Brasil necesitando una inyección de experiencia y habilidad, la posibilidad de que Neymar sea convocado está cobrando fuerza. Su presencia podría ser crucial, especialmente al acercarse al debut ante Marruecos el 13 de junio.

¿Qué Viene Ahora?

La inminente lista final se acerca rápidamente, y a medida que se intensifican las especulaciones, los hinchas esperan ansiosos la decisión de Ancelotti. Con el plantel en una situación delicada, el regreso del astro podría ser la clave para que Brasil se posicione como candidato sólido en el torneo.