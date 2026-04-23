Alerta de ONU por aumento de ejecuciones por drogas en Singapur

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su grave preocupación por el incremento de las ejecuciones en Singapur relacionadas con delitos de drogas. Este fenómeno se considera incompatible con la dignidad humana.

El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, destacó que la tendencia mundial se inclina hacia la abolición de la pena de muerte, y que Singapur se mantiene como uno de los pocos países que aún aplican esta sanción en casos de tráfico de drogas que no implican homicidio.

La Pena de Muerte en Singapur: Una Realidad Controvertida

En el país asiático, la pena de muerte es obligatoria para el tráfico de ciertas cantidades de drogas, incluidos 500 gramos de cannabis o 15 gramos de heroína. En su declaración, Türk hizo un llamado a Singapur y a las naciones que aún llevan a cabo ejecuciones, a que adopten un moratorio, considerándolo un paso crítico hacia la abolición total de esta práctica considerada inhumana.

Estadísticas Alarmantes de Ejecuciones

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de las 25 ejecuciones llevadas a cabo en Singapur durante 2023 y 2024, 24 fueron por delitos relacionados con drogas. El año pasado, de las 17 personas ejecutadas, 15 habían sido condenadas específicamente por crímenes de este tipo.

Este año, ya se han ejecutado a ocho personas por delitos relacionados con drogas. Entre las víctimas se encuentra Omar bin Yacob Bamadhaj, cuya ejecución se llevó a cabo la semana pasada por tráfico de cannabis, y su familia solo fue avisada con dos semanas de anticipación. La Unión Europea, así como gobiernos de Reino Unido, Suiza y Noruega, habían solicitado detener la ejecución y conmutar su pena a una sanción no capital.

El Debate Moral sobre la Pena de Muerte

Türk expresó que cada aspecto de la ejecución de Bamadhaj es «cruel e inhumano», reforzando que la pena de muerte es incompatible con la dignidad humana y el derecho a la vida. También argumentó que los delitos relacionados con drogas que no causan pérdida de vidas no cumplen con el estándar de «crímenes más graves» establecido por el derecho internacional, que limita la pena de muerte a los delitos de extrema gravedad que implican homicidio intencional.

Además, el alto comisionado subrayó que se requiere el pleno cumplimiento de los derechos al debido proceso y garantías de juicios justos.

Postura Oficial de Singapur y el Contexto Global

A pesar de las críticas, las autoridades de Singapur defienden que la pena de muerte ha contribuido a que su ciudad sea una de las más seguras del mundo. Un estudio gubernamental realizado en 2023 indicó que existe un fuerte apoyo público hacia la aplicación de la pena capital para delitos graves.

Mientras la tendencia global apunta hacia la abolición universal de la pena de muerte, países como Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos han experimentado un aumento en el número de ejecuciones en el último año.