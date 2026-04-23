Diplomatura en Cannabis Medicinal para Profesionales de la Salud

Nueva Diplomatura en Endocannabinología: Abriendo Caminos en la Medicina del Cannabis

La Asociación Médica Argentina lanza una innovadora diplomatura en Endocannabinología y Terapéutica Cannábica que comenzará el 6 de mayo y se extenderá hasta el 7 de octubre, todo en un formato totalmente virtual.

Esta diplomatura está destinada a médicos, odontólogos, veterinarios y otros profesionales de la salud con título universitario, así como estudiantes que se encuentren en el último año de la carrera de Medicina, y también docentes e investigadores del campo biomédico que deseen profundizar en el uso terapéutico del cannabis sativa.

Directores y Expertos a la Frente de la Diplomatura La doctora Gisela Medrano lidera esta diplomatura, acompañada por el neurólogo Alejandro Andersson, ambos miembros del equipo de disertantes que aportarán su experiencia en esta área emergente.

Un Contexto en Evolución: Cannabis Medicinal y Educación Recientemente, el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) se integró a Sedronar, lo que ha reavivado el debate sobre la formación médica en relación al cannabis medicinal. La doctora Medrano afirmó que: “El reciente reordenamiento del Reprocann no solo debe interpretarse como un cambio administrativo. La clave de la discusión es la calidad del abordaje sanitario y la capacitación de los profesionales”. Medrano también precisó que: “El cannabis medicinal ha dejado de ser un tema marginal; hoy involucra a pacientes, médicos, familias, instituciones de salud y una discusión pública cada vez más relevante”.

Contenido Amplio y Actualizado La programación de la diplomatura abarca temas fundamentales como botánica, sistema endocannabinoide, farmacología, investigación preclínica en Argentina, y aspectos relacionados con el dolor, neurología, oncología, salud mental, nutrición, odontología, ginecología y la normativa regulatoria local, entre otros.

La Necesidad de Formación Profesional La doctora Medrano enfatiza que “la profesionalización del campo ya no es una opción accesoria, sino una verdadera necesidad. Si el cannabis medicinal va a ser integrado de manera seria en la práctica clínica, es imperativo que haya médicos y profesionales de la salud entendiendo sus alcances, límites, interacciones e indicaciones”.