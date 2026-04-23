Córdoba: Vuelven las 12 Cuotas y se Analizan Planes de 24

Las estrategias de financiamiento en cuotas sin interés se relanzan como clave para reactivar el consumo en Córdoba, en un contexto económico desafiante. Con novedades atractivas, el comercio local se prepara para un impulso crucial en las ventas.

El comercio cordobés se adapta a la nueva realidad

Las promociones por cuotas sin interés se han convertido en la herramienta fundamental del comercio en Córdoba para contrarrestar la baja en el consumo. Según Fernando Faraco, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Córdoba, el financiamiento se ha vuelto esencial para atraer a los consumidores a los locales del centro de la ciudad.

Innovadoras acciones comerciales para fomentar las ventas

Faraco ha anunciado el lanzamiento de nuevas iniciativas, incluyendo la esperada “Noche de las Compras” en la peatonal 9 de Julio. Durante este evento, los clientes podrán acceder a planes de financiamiento de 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas locales, así como ofertas exclusivas de otras entidades financieras. El ejecutivo abrió la puerta a una posible extensión a 24 cuotas en el futuro cercano.

La cuota como motor del consumo

El contexto económico actual ha hecho del financiamiento una necesidad. Faraco explica que “la única manera que la gente consuma un poquito es con cuotas sin interés”, subrayando que esto es crucial dado el impacto directo que la situación económica tiene sobre las ventas. Las tiendas buscan alternativas innovadoras para seguir en movimiento, sobre todo en el centro.

Eventos nocturnos: una estrategia para atraer clientes

Además, se están organizando eventos nocturnos y jornadas especiales que incluyen espectáculos, descuentos y promociones. El objetivo de estas acciones es “crear masividad de gente” y aumentar la circulación, convirtiendo las visitas en compras efectivas.

Desafíos para el comercio local

Faraco también alertó sobre la reducción de la presencia de algunas cadenas nacionales de electrodomésticos en la provincia, lo que abre un campo para que los comercios locales se posicionen mediante estrategias de precios y financiamiento más flexibles. Sin embargo, mencionó que hay empresas que están “yéndose de Córdoba”, lo que cambia el panorama comercial.

Un camino hacia la recuperación del consumo

En este marco, el comercio se mantiene optimista, apostando a sostener estas iniciativas para mitigar la caída en el consumo y evitar un mayor retroceso en las ventas. Faraco enfatizó la importancia de “ver el vaso medio lleno” y continuar con acciones que impulsen el movimiento comercial.