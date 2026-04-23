Paolo Rocca se encuentra con Mauricio Macri y le solicita al PRO su participación en las elecciones de 2027

El CEO de Techint, Paolo Rocca, se reunió con el expresidente Mauricio Macri para abordar la situación económica y política del país, en un encuentro que podría redefinir el rol del PRO de cara a las elecciones de 2027.

Una charla con trasfondo político

En una reciente reunión en la residencia de Rocca, el empresario expresó a Macri la necesidad de que el PRO asuma una postura activa en las próximas elecciones. Discutieron la importancia de ofrecer una alternativa política con identidad propia en un entorno volátil.

Paolo Rocca

Según informes, Rocca también transmitió a Macri el descontento de ciertos sectores empresariales ante las medidas del Gobierno de Javier Milei, sugiriendo que el vínculo entre el presidente y el llamado «círculo rojo» atraviesa un momento complicado.

La búsqueda de un nuevo rumbo para el PRO

Con el trasfondo de las elecciones de 2027, Macri ha intensificado sus reuniones con figuras clave de la política y la economía argentina. Su conversación con Rocca refuerza las especulaciones sobre un posible liderazgo en la oposición, ya sea como candidato presidencial o como arquitecto de un nuevo espacio político.

La presión sobre el macrismo es cada vez más palpable. Rocca desafía a la agrupación a definir su rol en el contexto político actual mientras evalúan su relación con La Libertad Avanza, el partido de Milei.

Rocca bajo la lupa de Javier Milei

Por otro lado, el presidente Milei no ha escatimado en críticas hacia Rocca y otros empresarios, tildándolos de “prebendarios” en un discurso reciente en Nueva York. El mandatario hizo énfasis en la necesidad de erradicar la política corrupta, posicionándose en contra de las prácticas que ha criticado en el pasado.

Javier Madanes Quintanilla

¿Quién es Paolo Rocca?

Paolo Rocca, reconocido como el hombre más acaudalado de Argentina, encabeza el grupo industrial Techint. Su fortuna se deriva del éxito de firmas como Tenaris y Ternium, y su influencia es notable en el ámbito político y económico del país.

Techint opera en más de 40 naciones, involucrándose en proyectos de gas, petróleo e infraestructura, lo que convierte a Rocca en una figura clave para el debate de temas económicos en Argentina.