Blue Monday: La invención del «día más triste del año» por el marketing

El fenómeno del Blue Monday ha resurgido como una etiqueta popular cada enero, siendo considerado el «día más triste del año». Sin embargo, su origen y validez merecen un análisis más profundo.

Un mito con raíces en el marketing

El concepto de Blue Monday, que se celebra el tercer lunes de enero, se ha vuelto omnipresente en campañas publicitarias y en redes sociales. Este término, lejos de surgir de una investigación científica rigurosa, fue desarrollado en 2005 por el psicólogo británico Cliff Arnall como parte de una estrategia de relaciones públicas. Su objetivo era captar la atención sobre el desánimo de enero, utilizando una fórmula que mezclaba variables como el clima, las deudas post-fiestas y el tiempo desde Navidad.

La fórmula no comprobada

A pesar de su popularidad, la ecuación que Arnall propuso nunca fue validada por la comunidad científica. Sus componentes son subjetivos y varían según el contexto personal de cada individuo. Sin embargo, la narrativa mediática alrededor del Blue Monday ha permitido que perdure como un concepto atractivo y fácil de difundir.

El impacto en la salud mental

Uno de los grandes cuestionamientos sobre el Blue Monday es cómo mezcla conceptos que, aunque relacionados, no son equivalentes: la tristeza, el desánimo y la depresión. Expertos en psicología alertan que este tipo de simplificaciones pueden trivializar trastornos mentales complejos y contribuir a confusiones dañinas en la sociedad.

Desvinculándose de la academia

Con el tiempo, varias instituciones académicas han señalado que no existe respaldo científico que confirme la existencia de un día universalmente triste. Por ello, el Blue Monday no solo se ha convertido en un tema de conversación, sino también en un ejemplo de cómo la pseudociencia puede insertarse en el ámbito del marketing.

¿Por qué persiste el Blue Monday?

A pesar de las críticas que ha recibido, el concepto de Blue Monday se mantiene vigente porque responde a una necesidad cultural de etiquetar y dar visibilidad al malestar emocional. Tanto los medios de comunicación como las marcas se alimentan de este fenómeno, adaptándolo a sus estrategias de marketing.

Adaptación a contextos estacionales

Particularmente en el hemisferio norte, enero se asocia con el invierno y la falta de luz natural, lo que puede afectar el estado de ánimo de muchas personas. Sin embargo, esto no justifica la existencia de un “día más triste”. La realidad es más compleja, y simplificarla en una fecha puede resultar engañoso.

Un legado persistente

Con el paso de los años, el Blue Monday se ha establecido como una especie de tradición mediática que resuena cada enero. A pesar de su visión crítica, el término ha encontrado un lugar en el imaginario colectivo, incluso cuando su creador ha intentado aclarar que su intención era fomentar un enfoque positivo sobre las emociones.

La historia del Blue Monday es un recordatorio del poder del marketing y la comunicación. Nos invita a cuestionar cómo las narrativas pueden moldear percepciones y a ser conscientes de la responsabilidad que implica difundir información precisa en un mundo saturado de datos.