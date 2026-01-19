Tragedia ferroviaria en Adamuz: Al menos 39 muertos y la búsqueda continúa

Tragedia sobre rieles en Córdoba: graves consecuencias tras el descarrilamiento de trenes

La jornada ha estado marcada por un devastador accidente ferroviario en Córdoba, que ha llevado a la suspensión de actividades en el Senado y ha motivado la cancelación de un importante viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Senado suspende actividades por el caso Koldo Hoy, el Senado canceló su agenda, afectando la comparecencia programada de la comisión que investiga el conocido “Caso Koldo”. También se pospuso la conferencia de prensa rutinaria del partido popular planificada para el inicio de la semana.

Reunión urgente del PP en Génova Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha convocado desde su sede en Génova una reunión para abordar la crisis actual, donde se espera la participación de figuras clave como Pablo Vázquez, ex presidente de Renfe, y Berta Barrero, ex directora de Operaciones. También estarán presentes los vicesecretarios Juan Bravo y Carmen Fúnez, quienes tienen responsabilidades en Transporte y Sanidad, respectivamente.

Feijóo mantiene comunicación constante con autoridades andaluzas El líder de la oposición se mantiene “en contacto permanente” con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y ha estado en comunicación reciente con el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para obtener información detallada sobre los daños en las infraestructuras.

Desenlace trágico en el accidente ferroviario Pasadas las 19:40 del domingo 18, se reportó un accidente entre dos trenes en Aldamuz, Córdoba. Un tren Iryo en la ruta Málaga-Madrid descarriló y varios de sus vagones invadieron la pista por donde circulaba otro tren hacia Huelva, resultando en un trágico saldo de víctimas.

Cambio de planes para Sánchez: cancela su visita a Davos Debido a la gravedad del incidente, el presidente del Gobierno español ha suspendido su participación en el foro económico de Davos, donde tenía previsto coincidir con líderes internacionales. Sánchez se dirige directamente al lugar del accidente para evaluar la situación.

Identificación de las víctimas: oficinas de ADN abiertas La Guardia Civil ha puesto en funcionamiento dos oficinas en Córdoba y Huelva para que los familiares de las víctimas puedan aportar muestras de ADN y facilitar la identificación de los fallecidos en el siniestro.

Investigación del accidente a cargo de la CIAF La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se encargará de esclarecer las causas detrás de la tragedia. Se ha indicado que el tren Iryo había sido revisado solo unos días antes del accidente, lo que ha suscitado muchas preguntas sobre la seguridad en las vías.

20 segundos fatales que cambiaron el desenlace Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, informó que el tiempo entre el descarrilamiento del Iryo y el paso del tren Alvia en sentido contrario fue de 20 segundos, un intervalo crítico que impidió que el sistema de seguridad se activara a tiempo.

Reacción de la comunidad: convocatorias para donar sangre El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha apelado a la ciudadanía para que se acerque a donar sangre, resaltando que las necesidades actuales están cubiertas gracias a la rápida respuesta de la comunidad y la coordinación de médicos especializados.

Punto de información habilitado para familiares La Junta de Andalucía ha establecido un centro de información en el Centro Cívico cercano a la Plaza de Toros de Córdoba. Este espacio está dedicado a atender a los familiares de las víctimas del accidente, junto con líneas telefónicas habilitadas por Adif e Iryo.