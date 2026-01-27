Boca ficha al ‘Ruso’ Ascacibar como nuevo refuerzo

Boca Juniors ha alcanzado un acuerdo con Estudiantes de La Plata para la incorporación del mediocampista Santiago Ascacibar, quien se convertirá en el segundo refuerzo del equipo en este mercado de pases. El jugador pasará por una revisión médica antes de firmar su contrato.

La negociación se agilizó luego de que la dirigencia de Boca mejorara su oferta por el 80% de los derechos del jugador. El club desembolsará cuatro millones de dólares y, además, cederá a Brian Aguirre por 18 meses, un jugador tasado en tres millones. Si Estudiantes decide quedarse con Aguirre de forma definitiva, deberá pagar esa misma cifra.

Ascacibar firmará un contrato por cuatro años y se espera que complete sus estudios médicos entre este martes y miércoles en el centro Genea, para formalizar así su vínculo con la institución más adelante.

Esta negociación se volvió prioritaria tras la grave lesión de Rodrigo Battaglia, quien sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles y será operado. Ante esta situación, Boca aceleró su búsqueda de un mediocampista que aporte dinámica, despliegue y llegada al área, y puso la mira nuevamente en Ascacibar, fundamental en el Estudiantes que se consagró campeón bajo la dirección de Eduardo Domínguez.

El ex futbolista de Stuttgart y Hertha Berlín fue titular en el último partido contra Independiente, donde mostró una profunda emoción al concluir el encuentro. Aunque su debut no será inmediato, en La Ribera lo ven como una incorporación estratégica, gracias a su liderazgo, intensidad y calidad, que potenciarán un mediocampo que ansiaba un salto en su rendimiento.