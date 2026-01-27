Incendio arrasa taller de autos y ferretería en Avenida Colón; vecinos evacuados

Un voraz incendio desató el caos en Mar del Plata en la madrugada de este martes, afectando un taller de autos en la intersección de avenida Colón y Perú. Las llamas, que se propagaron rápidamente a una antigua ferretería y a varias viviendas adyacentes, dejaron a la comunidad en estado de alerta.

La lucha de los bomberos contra el fuego

Ocho dotaciones de bomberos trabajaron arduamente para contener el incendio que arrasó una manzana entera, llevando a la evacuación preventiva de los vecinos. Lamentablemente, el daño sufrido por los comercios fue significativo, afectando gravemente sus operaciones.

Detalles del incidente

El peligroso siniestro comenzó alrededor de la 1:30 AM en la agencia de autos «Santandreu». Según informes, las llamas escalaron rápidamente al techo del taller y alcanzaron la ferretería Argenfer, destruyendo también dos viviendas en el proceso. A pesar del miedo que generó el fuego, milagrosamente la estación de servicio «Shell», ubicada muy cerca, no fue afectada.

Atención médica y evaluación de daños

El trabajo de los bomberos provocó la atención de tres personas, incluyendo a un bombero que sufrió una lesión en la mano. Fuentes de Defensa Civil informaron que alrededor de diez vehículos fueron consumidos por el fuego, mientras se investiga si una falla eléctrica fue la causa del inicio del incendio.

Relato de los afectados

Gustavo Ares, propietario de la ferretería Argenfer, expresó su dolor al perder casi 45 años de esfuerzo: «Perdimos todo, no quedó nada». A pesar de la rápida respuesta de los bomberos, Ares criticó la falta de recursos hídricos en el lugar durante los primeros momentos del incendio, lo cual complicó la situación.

Cierre de calles y medidas preventivas

Debido a la magnitud del siniestro y la rapidez con la que se propagaron las llamas, la Policía cerró temporalmente la avenida y las calles cercanas, garantizando la seguridad de los vecinos en la zona. Además, se desplegaron tres cisternas de agua y personal de varias dependencias para apoyar en las tareas de extinción.

Recuperación y futuro de los empleados

Ares también habló sobre el impacto laboral que el incendio dejó en su equipo: «Contamos con 50 empleados, de los cuales 20 se encontraban en el local afectado». La comunidad se encuentra en estado de shock mientras busca formas de apoyar a quienes han perdido tanto en esta tragedia.