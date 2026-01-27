Milei llama a Paolo Rocca «Don Chatarrín de los tubitos caros»

El conflicto en torno al gasoducto Vaca Muerta-Río Negro da un giro inesperado. Techint ha quedado fuera de la licitación, lo que genera agitación en el sector energético argentino.

Techint se aleja del gasoducto, cediendo su lugar a la empresa india Welspun, que superó su oferta. La empresa local no pudo convencer al consorcio Southern Energy (SESA) para que considerara sus propuestas fuera de término. Esta situación complicada podría llevar a Techint a gestar una denuncia por dumping, como respuesta a lo que consideran una competencia desleal.

Reacciones Políticas y Empresariales

El presidente Javier Milei no tardó en manifestar su descontento a través de las redes, publicando: “DESENMASCARANDO OPERADORES. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS… VLLC!”. Este comentario refleja la tensión entre el gobierno y la industria, en medio de un clima de creciente competencia internacional.

Una Decisión Crítica para el Sector Energético

Esta decisión no solo afecta a Techint, sino que también impactará la dinámica del mercado energético en Argentina. La pérdida de un proyecto tan significativo resalta los desafíos que enfrentan las empresas nacionales en un escenario donde los competidores extranjeros toman la delantera.

Noticia en desarrollo…