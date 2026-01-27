Guillermo Francella deja paso a La China Suárez: ¿nuevo duelo contra Wanda?

Con la llegada de "Hija del juego: la venganza de la bastarda", El Trece busca revitalizar su prime time y atraer a más espectadores.

La televisión argentina se encuentra en una etapa de transformación. A medida que avanza 2026, los canales parecen moverse lentamente en renovación de contenidos. Sin embargo, esperan que el próximo gran estreno, «Gran hermano, generación dorada», programado para el 23 de febrero en Telefe, despierte la competencia entre las señales. Mientras tanto, El Trece planea un cambio estratégico en su prime time que podría alterar el rumbo.

Un Prime Time Enfocado en el Entretenimiento

Desde que la pandemia afectó la producción de ficción nacional, el prime time de El Trece ha experimentado un vacío notable. Aunque los realities y programas de entretenimiento están ganando audiencia, una parte significativa del público ha optado por el streaming. Esta nueva dinámica llevó a los canales a buscar contenido de plataformas de on demand, como es el caso de El Trece que ha incorporado historias de Disney+.

La Éxito de «El Encargado»

En la franja nocturna, la serie «El encargado», protagonizada por Guillermo Francella, se ha destacado como uno de los programas más vistos de El Trece, alcanzando un promedio de 4,2 puntos de rating. Sin embargo, este espacio pronto se quedará vacío, ya que la serie se despedirá tras tres exitosas temporadas.

La Nueva Propuesta de El Trece

Para mantener el interés del público, El Trece lanzará «Hija del juego: la venganza de la bastarda» el próximo 2 de febrero a las 21:15, con Eugenia «La China» Suárez como protagonista. Este thriller, que ha logrado un gran impacto en su estreno en Disney+ en noviembre de 2025, promete captar la atención de los televidentes.

Un Argumento Impactante

La serie sigue a Letizia, interpretada por Suárez, quien llega a un pueblo en la Patagonia para casarse con un empresario local. Sin embargo, su llegada desata una serie de eventos violentos, ya que ella esconde una verdad que puede cambiarlo todo: es la clave de una venganza sangrienta. Con esta premisa intrigante, El Trece busca no solo atraer espectadores, sino también recuperar la confianza en la ficción nacional.

Competencia y Conflictos Estelares

El estreno de «Hija del juego» también se da en un contexto competitivo, ya que Wanda Nara, ex de Mauro Icardi, conduce «MasterChef Celebrity» en Telefe durante el mismo segmento. La coincidencia horaria promete ser un tema candente para los fans de la farándula, especialmente considerando que Benjamín Vicuña, ex de Suárez, presentará «The Balls» en horas de la tarde.