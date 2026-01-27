Fuego descontrolado en Cholila: múltiples focos dificultan su combate

La situación en Cholila es crítica, con múltiples focos de incendios que mantienen a brigadistas y vecinos en alerta máxima. Si bien algunas viviendas están a salvo, las áreas rurales y productivas han sido gravemente afectadas.

El escenario por los incendios forestales en Cholila es cada vez más complicado. Ailin Feü, miembro de la brigada de voluntarios Chucaitos, compartió con Crónica la realidad del combate ante los múltiples focos activos que desafían a los equipos de emergencias. La dispersión del fuego complica las tareas de contención, obligando a dividir recursos esenciales.

Avance del Fuego en Áreas Rurales

Feü comentó que, aunque el fuego se ha mantenido alejado de algunas casas, su avance ha sido significativo en las zonas rurales. “En Villa Lago Rivadavia el fuego está distanciado de las viviendas, pero en el pueblo se ha producido un impacto considerable. Se salvaron muchas casas, a excepción de la de la familia Rosales, que fue consumida por las llamas, aunque estaba evacuada”, detalló.

Foto: Bruno San Martín

Impacto en la Producción Agrícola

La brigadista explicó que el fuego ha afectado principalmente la cosecha y los campos productivos. “Se han quemado vastas extensiones de veranadas y cipreses, aunque se logró proteger algunos pinares, lo que evitó una propagación más rápida del fuego en ciertas áreas”, afirmó.

Momentos Críticos en la Ecoaldea

Uno de los episodios más delicados ocurrió alrededor de la Ecoaldea, donde el fuego se acercó peligrosamente a un pinar. “Ayer se pudo contener el avance, evitando la pérdida de viviendas”, explicó Feü, quien también mencionó que se continúa trabajando en zonas estratégicas para prevenir desastres mayores.

Desafíos por los Focos Activos

Feü resaltó que otras áreas también enfrentan desafíos. Desde El Blanco, un foco ha avanzado quemando la veranada de Daher, conteniendo el fuego antes de que alcance el pinar más grande, mientras que otro llama la atención en el cerro Claudio, donde los vecinos ya se preparan para proteger sus bienes.

Condiciones Climáticas Favorables

En medio de esta crisis, la situación parece aliviarse ligeramente por la dirección del viento, que sopla hacia el sureste, lo que ha beneficiado las labores de extinción. A pesar de la gravedad de los incendios, el casco urbano de Cholila se encuentra a una distancia manejable del fuego, gracias a la presencia de pasturas que dificultan su propagación.