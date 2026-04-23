Boca Juniors se mide ante Defensa y Justicia: hora, TV y alineaciones para asegurar su pase a los playoffs del Apertura

Defensa y Justicia vs Boca Juniors: Horarios, Formaciones y Más sobre el Partido Clave
Este emocionante encuentro entre Defensa y Justicia y Boca Juniors se jugará hoy, y aquí te contamos todos los detalles que no te puedes perder. Prepárate para un duelo imperdible en el Torneo Apertura.
Horarios del Partido
El encuentro está programado para las 20:00 horas en Argentina, con coincidencias en otros países:
- 17:00: México DF
- 18:00: Ecuador, Colombia y Perú
- 19:00: Miami, Chile, Venezuela y Bolivia
Cómo Ver el Partido
Los fanáticos pueden seguir el partido a través de ESPN Premium, donde se vivirán todos los detalles de este esperado choque.
Estadio y Accesos
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Aquí tienes un vistazo al mapa de acceso al estadio:
Las Probables Formaciones
Defensa y Justicia
DT: Mariano Soso
Formación: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.
Boca Juniors
DT: Claudio Úbeda
Formación: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez.
Racha Actual de Boca Juniors
El equipo de Claudio Úbeda llega con una racha de 13 partidos invictos, destacando 7 victorias y 6 empates. La última derrota se remonta al 8 de febrero ante Vélez.
El Último Enfrentamiento
La última vez que se enfrentaron fue el 27 de septiembre en el Torneo Clausura 2025, donde Defensa y Justicia se impuso 2-1 sobre Boca, con dos goles de Abiel Osorio.
Convocados para el Duelo
Convocados de Boca Juniors
Convocados de Defensa y Justicia
Ficha del Partido
Estadio: Norberto Tito Tomaghello
Árbitro: Andrés Gariano
Hora: 20:00
Televisión: ESPN Premium