Boca Juniors se mide ante Defensa y Justicia: hora, TV y alineaciones para asegurar su pase a los playoffs del Apertura

Defensa y Justicia vs Boca Juniors: Horarios, Formaciones y Más sobre el Partido Clave

Este emocionante encuentro entre Defensa y Justicia y Boca Juniors se jugará hoy, y aquí te contamos todos los detalles que no te puedes perder. Prepárate para un duelo imperdible en el Torneo Apertura.

Horarios del Partido

El encuentro está programado para las 20:00 horas en Argentina, con coincidencias en otros países:

17:00 : México DF

: México DF 18:00 : Ecuador, Colombia y Perú

: Ecuador, Colombia y Perú 19:00: Miami, Chile, Venezuela y Bolivia

Cómo Ver el Partido

Los fanáticos pueden seguir el partido a través de ESPN Premium, donde se vivirán todos los detalles de este esperado choque.

Estadio y Accesos

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Aquí tienes un vistazo al mapa de acceso al estadio:

Las Probables Formaciones

Defensa y Justicia

DT: Mariano Soso

Formación: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.

Boca Juniors

DT: Claudio Úbeda

Formación: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez.

Racha Actual de Boca Juniors

El equipo de Claudio Úbeda llega con una racha de 13 partidos invictos, destacando 7 victorias y 6 empates. La última derrota se remonta al 8 de febrero ante Vélez.

El Último Enfrentamiento

La última vez que se enfrentaron fue el 27 de septiembre en el Torneo Clausura 2025, donde Defensa y Justicia se impuso 2-1 sobre Boca, con dos goles de Abiel Osorio.

Convocados para el Duelo

Convocados de Boca Juniors

Convocados de Defensa y Justicia

Ficha del Partido

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 20:00

Televisión: ESPN Premium