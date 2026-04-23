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Boca Juniors se mide ante Defensa y Justicia: hora, TV y alineaciones para asegurar su pase a los playoffs del Apertura

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Defensa y Justicia vs Boca Juniors: Horarios, Formaciones y Más sobre el Partido Clave

Este emocionante encuentro entre Defensa y Justicia y Boca Juniors se jugará hoy, y aquí te contamos todos los detalles que no te puedes perder. Prepárate para un duelo imperdible en el Torneo Apertura.

Horarios del Partido

El encuentro está programado para las 20:00 horas en Argentina, con coincidencias en otros países:

  • 17:00: México DF
  • 18:00: Ecuador, Colombia y Perú
  • 19:00: Miami, Chile, Venezuela y Bolivia

Cómo Ver el Partido

Los fanáticos pueden seguir el partido a través de ESPN Premium, donde se vivirán todos los detalles de este esperado choque.

Estadio y Accesos

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Aquí tienes un vistazo al mapa de acceso al estadio:

Mapa de acceso al estadio de Defensa y Justicia

Las Probables Formaciones

Defensa y Justicia

DT: Mariano Soso

Formación: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.

Boca Juniors

DT: Claudio Úbeda

Formación: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez.

Racha Actual de Boca Juniors

El equipo de Claudio Úbeda llega con una racha de 13 partidos invictos, destacando 7 victorias y 6 empates. La última derrota se remonta al 8 de febrero ante Vélez.

Claudio Úbeda atraviesa un gran momento

El Último Enfrentamiento

La última vez que se enfrentaron fue el 27 de septiembre en el Torneo Clausura 2025, donde Defensa y Justicia se impuso 2-1 sobre Boca, con dos goles de Abiel Osorio.

Leandro Paredes en la derrota ante Defensa

Convocados para el Duelo

Convocados de Boca Juniors

Lista de jugadores de Boca Juniors

Convocados de Defensa y Justicia

Lista de Defensa y Justicia

Ficha del Partido

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 20:00

Televisión: ESPN Premium

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