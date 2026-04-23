Bombero de LaGuardia oyó ‘alto’ antes del accidente, pero no supo a quién iba dirigido, indica informe

Un trágico accidente en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York dejó a dos pilotos muertos tras la colisión entre un camión de bomberos y un vuelo de Air Canada. La investigación revela fallos en el sistema de alerta de control de tráfico aéreo.

El 22 de marzo pasado, un choque devastador en el aeropuerto LaGuardia resultó en la muerte de los pilotos Antoine Forest y Mackenzie Gunther cuando su avión de Air Canada impactó con un camión de bomberos. Testimonios de funcionarios indican que el operador del camión escuchó una advertencia urgente pero no supo que era para él.

Circunstancias del Accidente

Según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el sistema de prevención de colisiones no activó ninguna alerta auditive ni visual en el momento del incidente. Las luces de advertencia en la pista permanecieron encendidas hasta tres segundos antes del choque.

Confusión en el Control de Tráfico Aéreo

El operador de la torreta del camión comenzó a recibir instrucciones tras oír la advertencia de «Truck 1, stop, stop, stop» después de que ya había ingresado a la pista, indicando que había tardado en reaccionar ante la situación crítica.

Impacto y Consecuencias

El avión de Air Canada Express estaba aterrizando mientras el camión se encontraba sobre la pista. Como resultado, más de 70 pasajeros se vieron involucrados, y alrededor de 40 personas, incluidos los dos miembros de la tripulación del camión de bomberos, fueron trasladados a hospitales. Afortunadamente, una azafata sobrevivió al ser lanzada al suelo tras el impacto.

Detalles de la Respuesta de Emergencia

El convoy de cinco vehículos, que además del camión de bomberos incluía otros camiones y una unidad policial, respondía a un reporte de un fuerte olor en un vuelo de United Airlines. La situación se vio complicada debido a que LaGuardia estaba experimentando un aumento en el tráfico aéreo esa noche, duplicando el número de llegadas y salidas programadas.

Causas del Accidente

Las investigaciones revelaron que el sistema avanzado de monitoreo en superficie, que debería prevenir este tipo de incidentes, no funcionaba correctamente ya que el camión carecía de un transpondedor. Esto impidió que se alertara al control de tráfico sobre la presencia del camión en la pista.

Secuencia Final del Accidente

Las comunicaciones de tráfico aéreo indican que el avión fue autorizado a aterrizar a las 11:35 p.m. Segundos después, el camión pidió cruzar la misma pista, recibiendo autorización para hacerlo justo cuando el vuelo se encontraba a apenas 30 metros del suelo. En un último esfuerzo, el controlador de tráfico aéreo instó a detener el camión, pero fue demasiado tarde; el impacto ocurrió solo un segundo después.

Este incidente marca la primera fatalidad en el aeropuerto LaGuardia en más de tres décadas, subrayando la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y emergencia.