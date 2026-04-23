Detienen al padrastro del niño con lesiones cerebrales por el ataque

Detienen a un Padrastro por Tentativa de Homicidio en un Caso de Maltrato Infantil en Mendoza

La historia detrás del maltrato infantil en Mendoza se torna más oscura con la detención de Cristian Gonzalo Fragapane Gómez, padrastro de un niño de un año y nueve meses que se encuentra grave en un hospital pediátrico. La investigación avanza, desvelando un entramado de agresiones que ha puesto en alerta a las autoridades.

El reciente caso de maltrato infantil en Mendoza ha conmocionado a la comunidad. Cristian Gonzalo Fragapane Gómez, padrastro del pequeño, fue arrestado y enfrenta cargos de tentativa de homicidio. El niño continúa su lucha por la vida con un pronóstico reservado en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Mendoza capital, tras haber sido internado con lesiones cerebrales.

Detalles del Estado de Salud del Niño

Desde su ingreso al hospital, el niño ha estado en terapia intensiva, sufriendo incluso un paro cardiorrespiratorio. El análisis médico realizado recientemente reveló cuadros de lesiones cerebrales compatibles con el «síndrome del zamarreo» o «del bebé sacudido». Estas evidencias sugieren la implicación de terceros en las agresiones.

Investigación por Maltrato Infantil

El antecedente médico de lesiones previas en el menor, que data de meses atrás, ha orientado la investigación hacia la hipótesis de maltrato. En las primeras evaluaciones, se consideraron opciones como la epilepsia o violencia infantil, pero no se confirmaron conclusiones concretas.

Acciones Judiciales

La Fiscalía de Homicidios de Mendoza consideró el informe médico como parte vital de la evidencia y procedió a la detención de Fragapane Gómez. La fiscal Florencia Díaz Peralta ha señalado al acusado como el presunto autor de las agresiones, imputándolo por tentativa de homicidio calificado por alevosía. Si es hallado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Controversias Familiares en el Caso

La investigación no se limita al padrastro; la familia del padre del niño también ha señalado a la madre y a su pareja como responsables de los maltratos. Cabe mencionar que los padres del menor están separados, y este vive actualmente con su madre y su padrastro, quienes enfrentan una restricción de acercamiento hacia él.

Intervención de Autoridades y Equipos Especializados