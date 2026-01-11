Boho Chic: La Moda Veraniega Favorita de los Famosos

En este verano 2026, la estética Boho Chic se establece como el estilo veraniego preferido de las celebridades argentinas, al combinar libertad, naturaleza y un toque de sofisticación. Desde Punta del Este hasta Pinamar, esta tendencia redefine el lujo veraniego.

Nicole Neumann: La Reina del Boho Chic

La modelo Nicole Neumann se ha convertido en la embajadora de esta tendencia en la costa uruguaya. Su estilo contemporáneo mezcla texturas artesanales con una paleta de colores sutiles. En una reciente aparición, adornó su atuendo con crochet en tonos claros, complementándolo con ruanas y delicados accesorios que evocan la artesanía bohemia.

Carolina «Pampita» Ardohain: Elegancia Ethereal

Pampita, otra gran figura de la moda, trae a la colección veraniega un enfoque más tranquilo y etéreo del Boho Chic. Eligiendo túnicas amplias y vestidos fluidos, su estilo refleja la luz del mar, incorporando estampados geométricos que acentúan su figura. Estas elecciones son perfectas tanto para días en la playa como para cócteles en jardines.

Zaira Nara: Un Toque Audaz

La modelo Zaira Nara opta por un enfoque más arriesgado y texturizado del Boho Chic. Su elección de prendas artesanales, como ruanas y ponchos en tonos tierra, añade un aire bohemio refinado a su imagen. En varias ocasiones, ha combinado elementos de cuero con tejidos ligeros, creando un look que se adapta tanto a la playa como a las noches de fiesta en la costa.

Juana Viale: Modernidad y Tradición

La actriz Juana Viale ha incorporado elementos que, aunque no son estrictamente Boho, mantienen un aire de comodidad elevada. Sus looks minimalistos, con ruanas artesanales sobre siluetas limpias, exhiben una fusión entre lo moderno y lo tradicional que sienta bien para el ambiente estival.

Otras Influencias en el Escenario Boho

Aunque menos visibles en las portadas, personalidades como Zuzu Coudeu, Paz Cornú, Soledad Solaro, y Candela Molfese también han dejado huella con su interpretación del Boho Chic. Sus elecciones de faldas fluidas y blusas holgadas son un testimonio de cómo esta tendencia permea diversos eventos, desde celebraciones privadas hasta cócteles al atardecer.

Una Moda que Celebra la Autenticidad

En su conjunto, estos estilos destacan una visión de la moda veraniega que prioriza la libertad y la autenticidad sin perder la elegancia. El Boho Chic en Argentina para el verano 2026 no es solo una estética; es una celebración de la artesanía y un reflejo de la identidad personal en cada prenda.