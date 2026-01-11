El Poder de Verano: Davos, Encuentros y Reformas

Contrario a la creencia popular, enero no es un mes de calma en la política argentina. Este 2026, el movimiento tras bambalinas está que arde, mientras los actores clave se preparan para un año crucial.

Enero en Argentina se presenta a menudo como un mes de receso; sin embargo, la realidad es muy diferente. Aunque en la Casa Rosada las actividades parecen más tranquilas, los hilos del poder siguen en movimiento, mostrando que el juego político está más activo que nunca.

Milei: Liderazgo sin Vacaciones

El presidente Javier Milei no se desconecta del todo y mantiene un enfoque minucioso en su agenda económica y diplomática. Venezuela, en particular, se ha convertido en un tema central, no solo por su situación interna, sino como pieza clave en la estrategia internacional de Milei. La inestabilidad del régimen de Nicolás Maduro y la situación del argentino Nahuel Gallo son señales que marcan la presencia de Argentina en el escenario geopolítico.

Pablo Quirno: La Diplomacia Silenciosa

En este contexto, Pablo Quirno, el canciller argentino, está muy activo. Su conexión con Washington, especialmente con figuras influyentes como Marco Rubio, no es solo protocolar. Se discuten aspectos críticos relacionados con Venezuela y el papel de Argentina como socio estratégico en un año electoral clave. Quirno entiende que el vínculo con Estados Unidos es fundamental para consolidar su gobierno.

Expectativas en el Foro de Davos

Próximamente, Milei participará en el Foro de Davos, donde su presencia no solo será una vitrina económica, sino también una reafirmación de su identidad política frente a líderes globales, incluyendo un posible encuentro con Donald Trump.

Escenario Político Doméstico

Mientras tanto, en el plano interno, Karina Milei está atenta al ritmo político en Buenos Aires, mientras que Manuel Adorni coordina la agenda para la reforma laboral que se espera sea presentada en el Senado. Se anticipan debates complejos, con Patricia Bullrich liderando la lucha legislativa en un contexto de Congreso fragmentado.

Diego Santilli: A la Búsqueda de Apoyos

Desde su posición, Diego Santilli ha comenzado una gira por las provincias para asegurar apoyos. Su desafío es complicado, ya que debe manejar la percepción sobre la reforma y un conflicto fiscal asociado a la reducción del Impuesto a las Ganancias, que ha generado malestar entre los gobernadores.

Reacciones en las Provincias

Las repercusiones son inmediatas. Estimaciones revelan que la modificación beneficiará a unas pocas empresas, provocando un impacto negativo en los ingresos provinciales. Gobernadores de diversos partidos coinciden en esta evaluación, pero difieren en sus estrategias.

Tensiones y Negociaciones en el Poder

Mientras tanto, Santiago Caputo sigue desempeñando un rol clave en la estrategia presidencial, navegando tensiones como la reciente disputa entre Cristian Ritondo y Martín Menem. Las señales de aliados emergentes son claras: en un sistema político volátil, las alianzas se redefinen constantemente.

Una Polítca Activa, a Pesar del Verano

El mes de enero, lejos de ser un paréntesis, se convierte en un laboratorio donde se revisan alianzas y se preparan estrategias. Este año se perfila como uno de intensa actividad política, mostrando que en Argentina, el poder no descansa, solo se adapta.