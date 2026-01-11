¿Cuánto podrías ganar con una inversión de $2 millones?

Las condiciones actuales de tasas de interés y el precio del dólar han llevado a los ahorristas argentinos a considerar más seriamente el plazo fijo tradicional. Aquí te contamos cuánto podrías obtener al invertir con Banco Galicia.

Estabilidad en Tasas y Oportunidad de Inversión

Con las tasas de interés y el valor del dólar estabilizados, la atención se centra en el plazo fijo tradicional, que compite de cerca con la inflación. En este contexto, Banco Galicia se presenta como una opción atractiva para realizar este tipo de inversión.

Inversión Inicial y Rentabilidad a Corto Plazo

Tomando como referencia un depósito inicial de $2 millones durante un período de 30 días, los ahorristas pueden esperar un rendimiento del 21% de tasa nominal anual (TNA). Esto se traduce en una ganancia de 1,73% a lo largo del mes, cifra que, lamentablemente, no supera la inflación proyectada.

Proyecciones de Inflación y su Impacto

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que la inflación en diciembre alcanzó el 2,3%, superando las expectativas previas. Este escenario indica que el rendimiento del plazo fijo se convierte en una renta negativa en ese período, aunque se espera una inflación más moderada en los próximos meses.

Plazos Fijos a Largo Plazo: Mejores Tasas Disponibles

Al observar las tasas de interés para plazos extendidos, el plazo fijo de Banco Galicia ofrece un 22,5% TNA para depósitos a 60 días y un 23,50% TNA a 90 días. Sin embargo, incluso en estos casos, la rentabilidad es difícilmente superior al 2% mensual.

¿Cuánto Podés Ganar con $2 Millones en Banco Galicia?

Si decidís invertir $2 millones en un plazo fijo durante 30 días, al final del período te quedarás con un total de $2.034.520. Esto representa una ganancia de $34.520, sumando un total de 1,73% mensual.

¿Cómo Constituir un Plazo Fijo en Banco Galicia?

Es sencillo y rápido. Podés hacerlo a través de varios canales: mediante la app móvil, home banking o incluso de manera presencial. Aquí te dejamos los pasos básicos:

1. Entrar a la app con tu usuario y clave.

2. En el menú principal, seleccionar «Más».

3. Ir a «Inversiones» y elegir «Plazos fijos».

4. Seleccionar el tipo de colocación y continuar.

5. Indicar el capital para invertir, comenzando desde un mínimo de $100.

6. Seleccionar el plazo (30, 60, 90 días, etc.) y confirmar los datos.

Conclusión: Asegura tu Inversión con Banco Galicia

El plazo fijo tradicional se convierte en una opción viable para quienes buscan seguridad y una rentabilidad conocida, a la espera de que la inflación y el mercado ofrece condiciones más favorables.