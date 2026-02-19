Boleto Educativo Cordobés 2026: Inscripción Fácil y Rápida

Desde el 20 de febrero, el Gobierno de Córdoba abre las puertas a las inscripciones del Boleto Educativo Cordobés para el ciclo lectivo 2026. Este beneficio está destinado a estudiantes, docentes y personal no docente de niveles inicial, primario y secundario.

El gobernador Martín Llaryor anunció la continuidad del programa, asegurando que la provincia asumirá el 100% del costo del Boleto Educativo Cordobés con recursos propios. Esta medida surge tras la eliminación de subsidios nacionales al transporte, que antes sostenían el sistema.

Proceso de Inscripción Sencillo y Rápido

Las inscripciones se realizarán de forma online a través del portal Ciudadano Digital, donde los interesados deberán completar el Formulario Único de Postulantes. Para los niveles superior y universitario, las inscripciones se ajustarán al calendario académico de cada institución.

Requisitos para la Inscripción

El trámite se llevará a cabo por grupo conviviente, bajo la responsabilidad de una persona que disponga de CiDi Nivel 2. Una vez ingresados los datos, los solicitantes recibirán notificaciones por correo electrónico, facilitando el seguimiento del estado del trámite. Para acceder al beneficio, es necesario que los estudiantes estén matriculados en el ciclo lectivo vigente.

Información Adicional y Contacto

Desde la Secretaría de Transporte, se informó que quienes necesiten más detalles pueden consultar los requisitos y procedimientos en el sitio oficial del programa, o comunicarse por WhatsApp al 351 201-0651 de lunes a viernes de 8 a 18 horas.