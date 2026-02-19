Crisis con Irán: Trump establece un ultimátum de 10 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una fuerte advertencia a Irán, afirmando que en los próximos días se definirá el futuro de las negociaciones sobre un acuerdo nuclear. Si no se logra un entendimiento, las consecuencias podrían ser severas.

Un Llamado a un Acuerdo Significativo

Durante la reunión inaugural de la Junta de Paz, iniciativa de Washington para estabilizar Gaza, Trump enfatizó la necesidad de alcanzar un «acuerdo significativo» con Irán. “Debemos lograr un entendimiento. Si no, enfrentaremos situaciones difíciles”, sostuvo el mandatario. A pesar de las complicaciones en las conversaciones, la paciencia de la Casa Blanca es finita, advirtió la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien también subrayó las significativas discrepancias que persisten en las negociaciones.

Refuerzo Militar en el Mediterráneo

Paralelamente a los diálogos, Estados Unidos ha incrementado su despliegue militar en la región. El portaaviones USS Gerald R. Ford se dirige al Mediterráneo para unirse al USS Abraham Lincoln, ambos equipados con sistemas avanzados de defensa antimisiles. Además, los bombarderos B-2 están en máxima alerta desde bases estadounidenses y Diego García, en el océano Índico. A pesar de que golpear un portaaviones en movimiento es un desafío, el riesgo de un conflicto sigue latente.

Opciones de Acción Militar

Trump no ha especificado aún qué tipo de acción militar podría considerarse. Los analistas están evaluando diversas estrategias, que van desde ataques limitados a instalaciones nucleares, hasta operaciones más amplias contra el liderazgo de Irán. Sin embargo, se advierte que intentar un cambio de régimen podría no resultar exitoso y podría desencadenar represalias, incluyendo ataques a Israel o el cierre del Estrecho de Ormuz.

La Respuesta Israelí

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha respaldado la postura de presión sobre Irán, afirmando: “Si los ayatolás cometen un error, recibirán una respuesta que no pueden imaginar”. Las fuerzas israelíes están en alta alerta y preparadas para una respuesta rápida si las negociaciones fracasan.

Contexto de las Negociaciones

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se han realizado indirectamente a través de Omán en Ginebra, con el objetivo de evitar que Teherán desarrolle armas nucleares. Irán desmiente tales intenciones y exige el levantamiento de las sanciones impuestas. Un intento reciente de llegar a un acuerdo fracasó tras ataques israelíes en junio, que derivaron en un conflicto de 12 días y bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes.

Un Escenario Regional Tenso

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han rechazado permitir el uso de su espacio aéreo para ataques. Actualmente, la Armada estadounidense tiene 13 buques desplegados en la región. Expertos apuntan que, aunque el despliegue actual es significativo, no se compara con las movilizaciones durante la Guerra del Golfo de 1991 o la invasión de Irak en 2003. La decisión sobre el futuro del acuerdo podría conocerse en menos de diez días, mientras la tensión internacional continúa en aumento.