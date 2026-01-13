Bolivia anuncia nuevo decreto económico tras protestas y bloqueos de rutas

El gobierno boliviano se encuentra en la elaboración de un nuevo decreto económico en respuesta a las recientes manifestaciones y bloqueos de carreteras en todo el país, asegurando que la eliminación de subsidios al combustible se mantendrá.

En una rueda de prensa transmitida en línea, el presidente Rodrigo Paz confirmó que el nuevo decreto busca resolver la crisis desatada por las protestas, afirmando que «nadie invierte en un país bloqueado». La situación actual ha generado tensiones económicas y complicaciones en el transporte a nivel nacional.

Reacciones de Sindicatos y Población

Los líderes del sindicato nacional han manifestado su aceptación a la eliminación de subsidios, siempre y cuando se mantengan los beneficios sociales, incluido un aumento del 20% en el salario mínimo, que pasaría a ser 3.300 bolivianos (aproximadamente US$479). Sin embargo, exigen al Congreso un debate sobre temas cruciales como la inversión privada y la regulación fiscal.

Ajustes Gubernamentales y Despliegue Militar

A pesar de que el gobierno inicialmente se mostraba reacio a derogar el decreto anterior, el domingo se acordó un cambio tras negociaciones con los sindicalistas. Más de 50 puntos de bloqueo han sido reportados, lo que llevó a las autoridades a movilizar al ejército para asistir a turistas atrapados en áreas como el salar de Uyuni y el lago Titicaca.

Detalles del Nuevo Decreto

El decreto previamente vigente autorizaba al banco central a buscar financiación, incluyendo intercambios de divisas, con el objetivo de estabilizar la balanza de pagos. No obstante, el nuevo documento se centrará principalmente en eliminar subsidios, resguardar prestaciones sociales y garantizar la estabilidad del sistema financiero, según comentó el ministro de Hacienda, José Gabriel Espinoza.

Apoyo Internacional y Perspectivas Futuras

En esta semana, una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo visitará Bolivia para evaluar la situación, mientras se discuten nuevos préstamos. Paz destacó que el respaldo internacional refleja la confianza en las reformas que su administración está implementando, a la vez que alertó sobre el impacto negativo que las protestas podrían tener en las proyecciones económicas del país.

A pesar de la suspensión de bloqueos y protestas por parte de los sindicatos, la autoridad vial reportó aún 26 puntos de bloqueo activos, principalmente en la región de Cochabamba, lo que refleja el descontento persistente entre algunos sectores de la población.