Tragedia en la Costa: Un joven pierde la vida por una ola gigante en Santa Clara y Mar del Plata

Impactante ola gigante sorprende en la costa argentina: un joven fallecido y numerosos heridos

El relax veraniego de la Costa Atlántica se tornó en tragedia cuando una ola gigante arrastró a decenas de bañistas en Santa Clara del Mar y Mar del Plata, dejando a un joven muerto y más de 30 personas heridas.

Este lunes a las 15:00, la tranquilidad de las playas se vio interrumpida por un fenómeno inesperado. Un repentino retroceso del mar dejó al descubierto 20 metros de arena, una señal que pasó desapercibida para muchos. Pocos minutos después, una violenta serie de olas se abatió sobre la playa, tomando por sorpresa a quienes disfrutaban del sol.

Un evento devastador sin aviso previo

La fuerza del agua fue abrumadora. Multitudes fueron derribadas y algunas, arrastradas mar adentro. Entre ellas, un joven de 29 años que sufrió un trágico desenlace al impactar contra las rocas.

Identidad de la víctima y causas del accidente

La víctima fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, conocido jinete de caballos que residía en Francia y se encontraba de vacaciones en su Argentina natal. Según Fabián García, director de Defensa Civil de Buenos Aires, el joven falleció tras ser golpeado por el mar.

Consecuencias del fenómeno natural

Además de la muerte de Manno, se reportaron 34 heridos, varios con lesiones leves y uno desplazado a un hospital por un infarto. Los testigos afirmaron que las olas alcanzaron más de cinco metros de altura en ciertos puntos.

Operativos de emergencia y evacuaciones

Tras el suceso, se evacuaron preventivamente los balnearios de la zona. Equipos de defensa civil trabajaron en la atención de las víctimas y en la evaluación de su estado en los hospitales locales.

El fenómeno se vuelve viral en redes sociales

Las imágenes del impactante evento comenzaron a circular rápidamente en redes, mostrando el caos y la desesperación de los turistas mientras las olas avanzaban descontroladas.

Olas espurias: el origen del desastre

García explicó que este tipo de fenómeno es conocido como olas espurias, un evento natural impredecible que puede manifestarse sin causas visibles. “No significa que se repetirá”, advirtió.

La magnitud del fenómeno en Mar del Plata

El impacto también se sintió intensamente en el sur de Mar del Plata, donde el agua avanzó hasta 60 metros en cuestión de segundos. Testigos en Acantilados informaron sobre el retroceso del mar, seguido de una crecida inesperada.

Testimonios de los rescatistas

Maximiliano Prenski, un guardavidas que participó en acciones de rescate, describió la situación como inaudita, acentuando que nunca habían presenciado algo similar. Lograron rescatar a varias personas, pero el peligro persistía cuando el mar nuevamente retrocedió y se formaron remolinos peligrosos.

Entendiendo el fenómeno de la virazón

El geólogo Federico Isla explicó que el evento no fue un tsunami, sino una virazón, un fenómeno meteorológico que provoca un aumento repentino del oleaje. “No se produjo un terremoto, simplemente el viento cambió de dirección, creando una rápida subida del nivel del mar”, aclaró.