Bonos y Acciones Argentinas Caen ante la Crisis del Petróleo

A medida que las tensiones en Medio Oriente se intensifican, los mercados internacionales viven una jornada de altibajos, mientras Argentina enfrenta el desafío de un nuevo contexto económico.

Tensiones en Medio Oriente y el Aumento del Petróleo

Tras un nuevo aumento en los precios del petróleo, que ha afectado los mercados globales, la deuda argentina abre en negativo en Wall Street. Este movimiento se da en el marco de un incremento de las tensiones bélicas en el Medio Oriente, que despertaron preocupaciones sobre el suministro energético mundial.

El decomiso reciente de un buque iraní por parte de Estados Unidos, que intentaba evadir un bloqueo, ha llevado a Irán a prometer una “respuesta pronta”, lo que intensifica la incertidumbre en los mercados financieros.

Acciones de Argentina en un Entorno Volátil

En el contexto local, los ADRs muestran comportamientos mixtos. Las acciones de Cresud (+2,6%), Edenor (+1,3%) y YPF (+1,1%) lideran las subas, mientras que Banco Macro avanza un 0,5%. Sin embargo, los papeles energéticos han sufrido caídas de hasta un 12,2% en el mes, con YPF a la vanguardia de estas pérdidas.

Bonos y Riesgo País

En el ámbito de los bonos, el Global 2046 y el Global 2030 registran un aumento del 0,7%, mientras que el Global 2041 y el Bonar 2035 caen marginalmente. El riesgo país se posiciona en 525 puntos básicos.

Mercados Internacionales en Retroceso

En Wall Street, el S&P 500 desciende un 0,19%, mientras que el Nasdaq Composite, más enfocado en tecnología, cae un 0,40%. Sin embargo, el Dow Jones muestra una ligera alza del 0,02%. A nivel europeo, el Euro Stoxx pierde un 1,07%, mientras que el DAX alemán y el CAC francés retroceden un 0,97% y 0,90%, respectivamente.

El Aumento del Petróleo

El precio del petróleo WTI ha subido un 4% a US$ 85,77, y el Brent, referencia para Argentina, aumenta un 3,1% a US$ 93,29.

Monitor de Divisas: Dólar en Ascenso

Este lunes, el dólar oficial cotiza a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de $5. El dólar mayorista se sitúa en $1.364, mientras que el dólar Blue se encuentra a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, también con un incremento de $5 respecto al cierre anterior.

El Deterioro de los Salarios Frente a la Inflación

En el ámbito laboral, el INDEC reporta que los salarios en febrero aumentaron un 2,4%, un incremento que no logra superar el 2,9% de inflación de ese mes. En lo que va del año, los salarios han subido un 5%, en contraste con una inflación que ya alcanza el 5,9%.

Este panorama revela que, por sexto mes consecutivo, el salario del sector registrado no ha logrado superar la inflación, alcanzando solo un 1,8%, mientras que los ingresos no registrados superan este índice.