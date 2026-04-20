Luis Brandoni: De la Dictadura al Kirchnerismo y sus Proscripciones

Luis Brandoni ha sido una figura emblemática de la cultura argentina, manteniendo firmes sus convicciones a lo largo de tumultuosas décadas. Su resistencia ante el poder y los cambios políticos le valieron tanto admiración como proscripciones.

Brandoni, un reconocido actor y político argentino, ha sido un testimonio vivo de la lucha por la libertad de expresión. A lo largo de su carrera, nunca se dejó influenciar por la marea política, enfrentando a los poderosos con una autenticidad que lo distingue.

Un Viaje a Través de la Historia

Su trayectoria comenzó a cimentarse el **28 de mayo de 1974**, durante una intervención en la Casa Rosada en representación de la **Asociación Argentina de Actores**, ante el entonces presidente **Juan Domingo Perón**. Aunque no se trató de un alineamiento ideológico, el episodio fue tergiversado y dio pie a operaciones políticas que le costarían caro: Brandoni fue marginado del ámbito televisivo por años.

Posteriormente, la amenaza de la **Triple A** lo llevó al exilio en **México**, donde se refugió junto a su compañera **Marta Bianchi**. Sin embargo, su regreso al país tras la dictadura no significó el fin de sus problemas. En 1976, su nombre apareció en **listas negras** de la cultura y fue secuestrado por represores, un episodio oscuro que dejó huella en su vida.

Compromiso Político y Resistencia

A pesar de las adversidades, Brandoni se mantuvo fiel a sus ideales y se alineó con el **radicalismo**, convirtiéndose en diputado por la **UCR** en 1997. Su compromiso con la democracia y sus convicciones éticas lo llevaron a cuestionar las injusticias en el ámbito cultural, incluso frente a la hegemonía del **kirchnerismo**. En 2017, alzó su voz contra la Asociación Argentina de Actores, que a su juicio había dejado de representar a los actores para convertirse en un instrumento político.

Su decisión de renunciar a este gremio, que había liderado en épocas oscuras, marcó su distanciamiento de una dirección que consideraba corrupta. Brandoni no temió enfrentarse a una problemática más amplia: la exclusión cultural motivada por la política.

Desafíos Durante la Pandemia

Incluso en tiempos de pandemia, su carácter firme no se debilitó. Al inicio del aislamiento, reconoció su importancia, pero rápidamente se opuso a lo que consideraba un uso político del mismo. Participó activamente del **17A**, manifestándose contra la extensión de la cuarentena, recordando a la sociedad la importancia de no ceder ante la opresión.

Su postura fue clara: el riesgo sanitario no justificaba abusos de poder. Con su liderazgo, abogó por una sociedad consciente y activa, dispuesta a defender su libertad.

La historia de Luis Brandoni es la historia de un hombre que ha pagado un precio por ser fiel a sí mismo y a sus principios. Desde sus primeras luchas como actor hasta su enfrentamiento con diferentes regímenes, su trayectoria encarna una resistencia constante contra cualquier forma de autoritarismo. En un país donde muchos se adaptan al viento del cambio, su coherencia se transforma en un valor incalculable.