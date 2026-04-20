Batalla Interna: La Lucha por el Liderazgo Libertario de cara a 2027

El panorama político se agita mientras las facciones del oficialismo, lideradas por Javier Milei, revelan diferencias profundas en su estrategia. La reciente controversia pone en jaque el futuro del partido y la cohesión de su base militante.

Las fracturas en el oficialismo son evidentes. A pesar del apoyo generalizado a las ideas de Javier Milei, las tensiones entre sectores, especialmente los seguidores más puristas, han cobrado fuerza. Un frente significativo, alineado con Santiago Caputo, critica el manejo actual de la Libertad Avanza (LLA) por parte de Karina Milei y Sebastián Pareja, generando un clima de incertidumbre.

Discusiones acaloradas en el mundo digital

Este fin de semana, las redes sociales se convirtieron en el escenario de un intenso debate. Marcelo Duclos, biógrafo de Milei, expresó su disconformidad con el partido, mientras que Nicolás Márquez había exigido la renuncia de Manuel Adorni, señalaron diferencias que, según él, perjudican la imagen presidencial. Duclos, aunque alejado de la política activa, continúa manifestando su visión sobre el país y pide una reestructuración interna para fortalecer su propuesta.

Un cambio en la dirección del partido

Las tensiones internas apuntan a una clara demanda de reestructuración en la conducción del partido, especialmente en su representación bonaerense. Esta controversia se avivó justo después de que Pareja y el diputado provincial Agustín Romo, aliados de Caputo, lograran un acuerdo de reorganización en la bancada de LLA, buscando optimizar su influencia.

El trasfondo de la disputa

A pesar de que la denuncia de Pareja por amenazas hacia miembros de la LFC encendió la chispa del debate, el verdadero conflicto radica en la visión del rumbo a seguir. Muchos militantes consideran que el partido debe distanciarse de políticas alineadas con el peronismo, sintiendo que se traiciona su esencia. La última polémica relacionada con Adorni ha dejado su marca y reavivado los cuestionamientos sobre el liderazgo de Milei.

Las voces críticas dentro del partido

Lilia Lemoine, en respuesta a las disputas recientes, minimizó el conflicto y sugirió que los desacuerdos son una parte normal del crecimiento. Reconoció que, en LLA y LFC, hay personas con antecedentes diversos que aportan a la dinámica, subrayando la importancia de abordar las diferencias con sinceridad y construir un espacio inclusivo.

Lealtades divididas

El parlamentario del Mercosur, Iván Dubois, subrayó que las críticas de Dan no afectan al gobierno, pero que las decisiones clave siempre recaen en Javier y Karina. En contraste, los allegados a Pareja apuestan por mantener el silencio y sostienen que cuentan con el respaldo necesario para seguir adelante en la política.

Así, la disputa interna parece estar lejos de resolverse y podría tener implicaciones importantes para el futuro del partido. La competencia por el poder de cara a 2027 se perfila como un reto considerable para la militancia y la cohesión del oficialismo.