MODO ofrece hasta 20% de reintegro en abril

Este abril, MODO, la billetera digital de los bancos, te ofrece increíbles descuentos y sorteos en tus compras en supermercados. ¡No dejes pasar esta oportunidad de ahorrar!

MODO sigue revolucionando los pagos digitales en Argentina con promociones irresistibles en supermercados durante este mes. Con reintegros inmediatos y sorteos millonarios, los usuarios pueden maximizar su ahorro en compras diarias.

Beneficios Exclusivos en Grandes Cadenas

Los consumidores que utilicen MODO, ya sea a través de la aplicación o desde la app de su banco, accederán a descuentos significativos en supermercados como Coto, ChangoMás y Dia. Cada uno de estos establecimientos tiene días específicos y condiciones que permiten obtener un reintegro de hasta el 20% en compras presenciales.

Días y Detalles Específicos de Descuentos

En Coto, el reintegro del 20% se aplica los martes 21 y 28 de abril bajo la promoción «Mega Martes«. Además, cada compra realizada en estas fechas da acceso a participar en un sorteo semanal de $5.000.000.

ChangoMás también se suma con un 20% de reintegro los lunes 20 y 27 de abril, acumulable y sin restricciones en los productos. Las compras en estos días permiten participar en el sorteo de 50 carritos llenos, con un reintegro del 100% y un tope de $250.000 por ganador.

Por último, en Dia, disfrutarás del 20% de reintegro los viernes y sábados 24 y 25 de abril, sin restricciones en los artículos comprados. Las compras en estas jornadas brindan la oportunidad de ganar uno de los 20 carritos llenos, también con reintegro del 100%.

Maximiza Tus Ahorros con MODO

Realizando compras en las fechas mencionadas, los usuarios no solo adquirirán su reintegro, sino que también participarán en sorteos atractivos. Además, una de las claves para potenciar el ahorro es combinar estos reintegros con otras promociones bancarias vigentes, multiplicando así los descuentos.

Estas iniciativas están respaldadas por más de 15 bancos que buscan fomentar el uso de pagos electrónicos en las compras diarias de los argentinos.

Para conocer todos los detalles sobre las promociones, visita modo.com.ar/promos.