Fallece Luis Brandoni a los 86 años: Causas de su muerte

El verso final de una carrera extraordinaria. Luis Brandoni, a los 86 años, deja un legado imborrable en el teatro y el cine argentino.

Luis Brandoni, el reconocido actor argentino, ha fallecido a los 86 años tras permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes debido a un hematoma subdural. Su estado de salud se consideraba delicado tras un golpe en la cabeza que derivó en esta situación médica.

La caída que provocó su internación ocurrió en su hogar, tras lo cual fue monitoreado constantemente por profesionales médicos hasta que el hematoma pudiera reabsorberse.

Brandoni estaba trabajando en «¿Quién es quién?» junto a Soledad Silveyra Gerardo Viercovich – LA NACION

Durante los días posteriores a su internación, Brandoni no mostraba signos de mejoría. Carlos Rottemberg, productor del espectáculo en el que participaba, comunicó que la familia ya temía un desenlace “lamentablemente previsible”. “Había esperanzas de que el hematoma se reabsorviera, pero su evolución se complicó”, compartió Rottemberg en diálogo con TN.

Brandoni dejó su marca en «La Patagonia Rebelde» HERNAN ZENTENO

El entorno del actor se preparaba para lo inevitable: “Desde ayer hubo vigilia esperando este momento. En las últimas horas, su capacidad de respuesta disminuyó”, explicó Rottemberg.

Las complicaciones en su salud se sumaban a otros problemas previos, como un episodio de presión arterial que llevó a la cancelación de funciones en el Teatro Liceo a finales del año pasado.

La noticia de su fallecimiento fue oficializada por Multiteatro, la productora de Rottemberg, a través de un conmovedor mensaje en redes sociales: “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Este es un día muy triste para nuestra cultura”.

La triste noticia fue anunciada por Multiteatro X Multiteatro

La Asociación Argentina de Actores también expresó sus condolencias a los seres queridos de Brandoni, elogiando su destacada labor en cine, teatro y televisión, consagrándolo como una figura icónica del arte argentino.

Adalberto Luis Brandoni, nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, tuvo una carrera que abarcó más de seis décadas. En teatro, brilló en obras como La fiaca y Extraña pareja, donde compartió el escenario con Guillermo Francella.

Brandoni también tuvo un rol relevante en política MARCELO GOMEZ

En cine, Brandoni se destacó en clásicos del cine argentino como Esperando la carroza y Un lugar en el mundo, participando en producciones que dejaron huella en la historia cultural del país. En televisión, su presencia se sintió en exitosas series, trabajando incluso al lado de figuras internacionales como Robert De Niro.

Aparte de su brillante trayectoria artística, Brandoni fue activo en la política, formando parte de la Unión Cívica Radical y ocupando el cargo de diputado nacional entre 1997 y 2001. En 2015, fue honrado como Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña.

Soledad Silveyra expresó su pesar en redes sociales al enterarse de la triste noticia, afirmando: “Sos el último de los grandes en irte”.