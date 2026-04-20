Japón en alerta por posible nuevo terremoto tras sismo que generó advertencia de tsunami

El país nipón enfrenta un escenario crítico tras un potente terremoto que sacudió su costa noreste. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de un nuevo sismo de gran magnitud en los próximos días, generando gran preocupación entre los ciudadanos.

Un sismo inquietante

El reciente terremoto de magnitud 7,7 en aguas cercanas a la prefectura de Iwate ha llevado a la emisión de alertas de tsunami en varias áreas de Japón, provocando el desalojo de miles de personas de las zonas costeras.

Advertencias sobre un nuevo sismo

El movimiento telúrico, ocurrido a 530 km al norte de Tokio, generó olas de hasta 80 cm. Sin embargo, la Agencia Meteorológica de Japón ha informado que existe un riesgo significativo de un terremoto aún más fuerte en la próxima semana, lo que podría resultar en olas superiores.

Las autoridades han elevado la alerta, indicando que la posibilidad de un sismo de magnitud 8,0 o más es ahora considerablemente mayor de lo habitual.

Recuerdos del pasado

Este evento reaviva la memoria colectiva de los japoneses, recordando el devastador terremoto de 2011 que dejó más de 18,000 fallecidos y provocó la crisis en la central nuclear de Fukushima.

Alertas y evacuaciones

Las alertas de tsunami fueron activadas en Hokkaido dos horas después del sismo, llevando a la población a buscar refugio en terrenos más altos. Chaw Su Thwe, residente en la zona, describió la situación: «Tan pronto como escuchamos la alerta, todos corrimos».

Las autoridades han utilizado sistemas de megafonía para advertir a los ciudadanos sobre la situación y los posibles tsunamis. Además, se ha permitido la salida anticipada de empleados de oficinas en la región.

Impacto en la infraestructura

Los trenes bala han visto afectado su funcionamiento, mientras que aproximadamente 100 hogares se quedaron sin electricidad. Sin embargo, no se han reportado daños graves ni heridos, según el secretario del Gabinete japonés, Minoru Kihara.

Alerta de tsunami

Se emitió la segunda alerta más elevada en la costa este del país. Los ciudadanos fueron instados a evacuar de inmediato las áreas costeras y buscar refugio en lugares seguros.

Un país en movimiento

La ubicación de Japón en el Anillo de Fuego lo expone a alrededor de 1,500 terremotos anuales, representando el 10% de los sismos de magnitud 6,0 o superior a nivel global.

El devastador terremoto de 9,0 en marzo de 2011, el más fuerte en la historia del país, subrayó la vulnerabilidad de la nación ante estos desastres naturales.