Rally Trágico: Acusan Negligencia en Controles y Organizadores

La reciente muerte de un joven durante el Rally de Córdoba ha puesto de manifiesto las alarmantes condiciones de seguridad en este tipo de competencias. Brian Zárate, de 25 años, perdió la vida tras el impacto de un vehículo que salió de control, dejando también varios heridos en su estela.

El accidente ocurrió en una sección del recorrido donde se encontraban espectadores en áreas no autorizadas. Miguel Motta, experto en automovilismo, afirmó en Punto a Punto Radio que la tragedia podría haberse evitado con medidas preventivas más rigurosas. “No debería haberse permitido la circulación de los autos sin verificar la seguridad del público”, destacó.

El especialista subrayó que la falta de controles básicos contribuyó al desenlace fatídico. “Se requería una cinta de advertencia que no estaba presente, así como la presencia de dos policías para impedir el acceso al área”, agregó. Además, criticó la escasez de equipos de seguridad esenciales: “La federación no obliga a contar con helicópteros de seguridad en competencias sudamericanas, lo que resulta inaceptable”, explicó.

Fallos en la Organización del Evento

En su análisis, Motta afirmó que el protocolo establecía la suspensión del evento hasta asegurar la seguridad del público. “Si había personas en lugares peligrosos, era necesario posponer el inicio o cancelar el tramo por completo”, enfatizó.

El especialista también cuestionó el diseño del recorrido, sugiriendo que la elección de un tramo en descenso incrementaba considerablemente los peligros asociados. «Habría sido más seguro optar por un ascenso», argumentó, refiriéndose a cómo las condiciones del terreno afectan la estabilidad de los vehículos. Por otro lado, la gran cantidad de público, animada por el regreso del rally, pudo haber sobrepasado la capacidad organizativa del evento. “Se les fue de las manos”, lamentó.

Desafíos en la Comunicación

La tragedia también generó críticas sobre el manejo de la información en situaciones de emergencia. Motta señaló que la falta de actualizaciones en tiempo real creó un clima de incertidumbre entre los familiares y asistentes. “La gente necesitaba información y no la obtuvo”, criticó.

Mientras la investigación judicial avanza para establecer responsabilidades, este triste episodio vuelve a plantear la conversación sobre la seguridad en eventos masivos y la necesidad de equilibrar espectáculo con prevención.