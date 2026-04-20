Javier Timerman: ‘Los exportadores tienen mucha oferta de dólares’

En un ambiente marcado por una relativa estabilidad cambiaria, el analista financiero Javier Timerman profundiza en la situación económica del país, explorando el comportamiento del dólar y los retos que enfrenta el gobierno de cara a las próximas elecciones.

Timerman destaca que el equilibrio actual del mercado se debe a una notable oferta de dólares, aunque advierte que esta situación podría ser insostenible a mediano plazo.

Un Dólar Estable Gracias a la Abundancia de Ofertas

Según Timerman, la calma en el mercado cambiario se sustenta en la amplia oferta proveniente de exportadores. «Hay mucha oferta y poco interés por dolarizar inversiones», señala el analista, quien también menciona que el gobierno está utilizando esta pausa para adquirir reservas.

Inquietudes en Wall Street y Dudas Sobre el Modelo Económico

El inversionista revela la creciente preocupación entre los actores internacionales sobre el rumbo de la economía argentina. «Las miradas no solo se enfocan en el aspecto fiscal; las preocupaciones ahora también incluyen el modelo monetario y la acumulación de reservas», indicó Timerman.

La sostenibilidad política del programa es una de las mayores preocupaciones para los inversores, pues «lo que más les inquieta es un modelo que asegure la continuidad en el poder».

Inflación, Actividad Económica y Costos del Ajuste

El especialista analiza que el proceso actual hacia la desinflación presenta desafíos significativos. «Reducir la inflación del 30% al 3% es un primer paso, pero avanzar hacia niveles más bajos requerirá tiempo», indicó Timerman, enfatizando los riesgos de un ajuste brusco.

Debate sobre Acceso a Financiamiento y Estrategias de Deuda

Se abordó la cuestión del financiamiento internacional, donde Timerman observa una discrepancia entre la perspectiva oficial y la de los inversores. «Wall Street apunta a aprovechar el crédito disponible para renovar vencimientos. Por otro lado, el gobierno prefiere priorizar la reducción del costo de la deuda», explica.

El analista sugiere que sería prudente comenzar a explorar el mercado internacional, comentando que «emitir deuda puede generar beneficios indirectos para la economía».

Desafíos Estructurales y Acceso al Crédito

Timerman también subraya las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito. «El desarrollo del mercado de capitales local es fundamental, aunque su avance requiere tiempo», afirma.

Finalmente, menciona que las restricciones cambiarias siguen siendo un obstáculo significativo para las decisiones de inversión. «El cepo es un tema que preocupa a los inversores», concluye.

El análisis de Timerman pone de manifiesto una realidad compleja donde la estabilidad cambiaria coexiste con tensiones internas que afectan al crecimiento económico, la política y la captación de financiamiento.