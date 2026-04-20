Fallece Patrick Muldoon, estrella de Melrose Place

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Patrick Muldoon, recordado por su papel en "Melrose Place" y la película "Starship Troopers". Tenía 57 años y murió el pasado 19 de abril a causa de un infarto.

Patrick Muldoon, conocido como el villano Richard Hart en «Melrose Place» y Zander Barcalow en «Starship Troopers», dejó una huella imborrable en el cine y la televisión. Su amigo lo recuerda como una persona «infinitamente generosa», con un humor distintivo y una presencia que llenaba cualquier habitación.

Un Inicio Brillante

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, Muldoon comenzó su carrera como actor mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California. Durante su etapa universitaria, participó en la sitcom «¿Quién es el jefe?», dando sus primeros pasos en la actuación.

Ascenso a la Fama

En 1991, poco después de graduarse, hizo su debut en «Salvados por la campana», donde interpretó a Jeffrey Hunter. Sin embargo, fue en la telenovela «Days of Our Lives» donde alcanzó la notoriedad, encarnando a Austin Reed durante casi 500 episodios en dos etapas: la primera entre 1992 y 1995, y la segunda en 2011-2012.

Un Legado en Melrose Place

Los años 90 marcaron un hito en la carrera de Muldoon, quien se destacó en «Melrose Place» como el intrigante Richard Hart, un papel que lo consolidó como uno de los rostros más reconocibles de la época.

Películas Icónicas

En el cine, su actuación en «Starship Troopers» (1997) fue memorable, donde interpretó a un piloto ambicioso en una cinta que ofrecía una crítica profunda al belicismo. Esta película, dirigida por Paul Verhoeven, se convirtió en un clásico del cine bélico y de ciencia ficción.

Producción y Nuevos Proyectos

A lo largo de su carrera, Muldoon también se destacó como productor ejecutivo en varios proyectos cinematográficos, incluyendo «Mi vida en Palos Verdes» (2017) y «Marlowe» (2022). Su último trabajo, el thriller «Dirty Hands», está previsto para estrenarse en 2026.