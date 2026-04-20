Se Retrasa Audiencia Crucial para el Futuro Judicial de Tapia y Toviggino

La Cámara en lo Penal Económico se prepara para realizar audiencias determinantes que definirán el destino judicial del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, involucrados en un escándalo de retención indebida de impuestos.

Audiencias Cruciales en el Horizonte

Este miércoles, el tribunal abordará la solicitud de Toviggino para apartar al juez Diego Amarante del caso que lo involucra junto a otros dirigentes en el impago de 19.300 millones de pesos en impuestos. El 5 de mayo se llevará a cabo otra audiencia para revisar los procesamientos, cuya fecha original fue postergada a instancias de las defensas.

Decisiones que Pueden Cambiarlo Todo

Luego de las audiencias, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio estarán listos para emitir su veredicto. La resolución no solo involucra la continuidad de Amarante en el caso, sino que también determinará si Tapia y Toviggino serán enviados a juicio oral.

Investigaciones en Curso

Paralelamente, se desarrollan otras investigaciones que comprometen a la AFA. En la más reciente, el fiscal Pedro Simón solicitó la detención de Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero relacionado con el desvío de fondos de la entidad.

Aspectos del Caso

El juez Amarante procesó a Tapia, Toviggino, al gerente general Gustavo Álvarez, a la secretaria general Cristina Malaspina, y al ex secretario general Víctor Blanco por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Se determinó que la AFA no cumplió con las obligaciones fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, a pesar de contar con los fondos necesarios para hacerlo.

Defensas en Acción

Las defensas argumentan que la deuda está regularizada, ya que una parte ha sido abonada e incluso incluye intereses. Además, sostienen que existen resoluciones que impiden la ejecución de deudas fiscales contra organizaciones civiles como la AFA.

Cambios en el Procesamiento

El fiscal Claudio Navas Rial también apeló al procesamiento, pidiendo que se agrave la acusación. Argumentó que se omitieron retenciones que los clubes deben cobrar, lo que afectó la integridad del caso.

Recusación de Toviggino

El tesorero de la AFA busca la recusación de Amarante, alegando “enemistad manifiesta”. Toviggino cuestionó acciones del juez durante su indagatoria, como la restricción para evitar a los medios y la desigualdad en la vigencia de las prohibiciones de salida del país.

Respuesta del Juez

Amarante rechazó la recusación, alegando que los argumentos de Toviggino reflejan una disconformidad, pero no evidencian arbitrariedad de su parte. Ahora, la Cámara en lo Penal Económico deberá decidir sobre el planteo del tesorero.