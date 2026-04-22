Boreout: La desmotivación laboral de los jóvenes

La desmotivación laboral se convierte en una elección para muchos jóvenes profesionales en Argentina, quienes consideran que sus salarios no justifican el esfuerzo.

Un reciente estudio de Adecco indica que el 83% de los jóvenes profesionales argentinos se enfrenta a la desmotivación laboral, un fenómeno conocido como boreout, que se caracteriza por la falta de estimulación y el aburrimiento extremo.

Una de las frases más comunes entre los encuestados es contundente: «por esa plata me quedo donde estoy«, reflejando una resignación ante los bajos salarios y la limitada posibilidad de crecimiento profesional.

A diferencia del burnout, que surge por el exceso de trabajo, el boreout está ligado a la monotonía y la falta de desafíos, donde los esfuerzos no se ven traducidos en reconocimiento o mejoras salariales.

Según Adecco, este fenómeno afecta a aproximadamente ocho de cada diez empleados en el país, con un impacto mayor en jóvenes de 25 a 35 años, quienes se sienten estancados en trabajos sin caminos claros hacia el desarrollo.

La afirmación «por esa plata me quedo donde estoy» resume el descontento generalizado ante un mercado laboral que presenta salarios poco atractivos y limitadas opciones de movilidad.

La inflación y la pérdida de poder adquisitivo agravan esta problemática, creando un ciclo en el que los empleados se quedan en sus puestos por necesidad, aun siendo conscientes de que la falta de motivación impacta negativamente en su productividad y bienestar general.

83% de los jóvenes argentinos se siente desmotivado en el trabajo

¿Por qué los jóvenes argentinos se sienten desmotivados en su trabajo?

El informe destaca que este desánimo no es sinónimo de pereza, sino que se trata de una «renuncia silenciosa» fruto de la falta de perspectivas laborales.

El boreout también tiene repercusiones en la salud mental de los trabajadores y en la competitividad de las empresas. La desmotivación se traduce en un menor compromiso, una reducción de la innovación y un incremento del ausentismo.

Adecco advierte que las empresas que no logren crear entornos de trabajo atractivos podrían perder talento valioso, particularmente en sectores como tecnología, servicios financieros y comercio.

Para revertir esta situación, se requieren políticas de retención más efectivas que incluyan:

– Planes de carrera

– Capacitación continua

– Mejoras salariales alineadas con el costo de vida

Adecco también subraya la necesidad de que las organizaciones reconozcan el boreout como un problema serio, igual de importante que el síndrome de burnout, y lo aborden mediante estrategias de bienestar laboral.