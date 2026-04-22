Esteban Paulón y el Gobierno: Unidos para Derogar la Ley del Lobizón

La disputa en el ámbito político argentino se intensifica con la reciente presentación de proyectos que buscan derogar una normativa de 1974 que otorga el estatus de "padrino" al presidente frente al séptimo hijo de una familia. ¿Qué motiva esta transformación legislativa?

El diputado de la oposición, Esteban Paulón, ha alineado sus esfuerzos con La Libertad Avanza para cuestionar la vigencia de la conocida “Ley del Lobizón”, que establece beneficios para el séptimo hijo de familias numerosas. Paulón fue el primero en introducir su proyecto en septiembre de 2024, aunque su propuesta pasó desapercibida en el Congreso en ese momento.

Esteban Paulón

A finales de octubre del mismo año, La Libertad Avanza introdujo su propia propuesta con el respaldo de la “Ley de derogación de legislación obsoleta”, impulsada por el presidente Javier Milei y su equipo. Sin embargo, esta iniciativa tampoco fue debatida en su momento y se volvió a presentar en marzo de este año, ahora con la firma de Manuel Adorni, el actual jefe de Gabinete.

Un Origen Histórico Intrigante

Paulón explica que la «Ley del Lobizón» tiene raíces que se remontan a 1907, cuando el presidente José Figueroa Alcorta aceptó el pedido de una familia de inmigrantes alemanes. Este ritual tenía el objetivo de proteger al séptimo hijo de la creencia popular de que podría convertirse en lobizón o bruja, y constituía un acto de “apadrinamiento” que otorgaba beneficios adicionales.

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, esta ley adquirió un marco legal, garantizando a estas familias el acceso gratuito a la educación, un derecho que luego se extendió hasta el nivel universitario bajo Isabel Perón. Sin embargo, la normativa sufrió modificaciones en 2009, cuando Cristina Kirchner eliminó la exigencia de que los hijos debieran nacer en orden cronológico.

Juan Domingo Perón e Isabel Perón

La Visión de Paulón y el Futuro de la Ley

En declaraciones a Clarín, Paulón argumentó que la ley actual tiene un impacto mínimo y que, si se aprueba su proyecto, se mantendrán los beneficios para quienes ya se benefician, pero se permitirá que la norma se extinga con el tiempo. La evidente falta de beneficiarios en la actualidad refuerza su postura de que la ley es una reliquia de un pasado que ya no responde a las necesidades sociales.

Ambas propuestas legislativas coinciden en su evaluación de que la norma es obsoleta, ya que los beneficios otorgados han sido reemplazados por otras políticas sociales, como la Asignación Universal por Hijo.

Manuel Adorni

Conflictos Internos y Acusaciones de Hipocresía

Recientemente, Paulón también hizo declaraciones contundentes contra Adorni, sugiriendo que las investigaciones judiciales sobre el manejo de fondos por parte del jefe de Gabinete son un golpe a la narrativa de austeridad del Gobierno. “El piloto del vuelo de regreso declaró que Marcelo Grandío fue el que pagó los viajes, contradiciendo al propio Adorni”, afirmó Paulón, poniendo en tela de juicio la transparencia del Gabinete.

La controversia que rodea a Adorni complica aún más su figura pública, ya que se había presentado como el ejemplo del discurso austero del Gobierno. El contraste entre su estilo de vida y su narrativa ha llevado a acusaciones de hipocresía, dejando a la administración en una posición vulnerable.