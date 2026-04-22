Argentina en el Ranking Mundial de Productores de Gas Natural: ¿Cuál es su Posición?

Argentina se afianza en el escenario energético mundial: diversas fuentes indican que ocupa el puesto 15 en producción de gas natural, gracias al crecimiento sostenido en los últimos años.

Argentina sigue marcando su huella en el ámbito energético global. De acuerdo a diferentes estudios del sector, el país se posiciona alrededor del puesto 15 entre los productores de gas natural a nivel mundial, un logro que pone de manifiesto el crecimiento continuo de esta industria en tiempos recientes, impulsada principalmente por el desarrollo de recursos no convencionales.

Una Posición Estratégica en el Mundo Gasífero

Aunque los puestos pueden variar ligeramente según la fuente y el año analizado, Argentina mantiene su lugar entre los primeros 20 productores del planeta. Algunos reportes recientes incluso la sitúan entre los puestos 18 y 23 en la cantidad total de producción, lo que subraya una tendencia en ascenso en el panorama internacional.

Vaca Muerta: El Motor del Crecimiento

El crecimiento del sector energético argentino está vinculado en gran medida a la formación de Vaca Muerta, reconocida como una de las principales reservas de gas no convencional en el mundo. Actualmente, este yacimiento es crucial para la producción nacional y se beneficia de nuevas inversiones y avances tecnológicos.

Argentina está generando decenas de miles de millones de metros cúbicos de gas anualmente, consolidando así su participación en el mercado energético global. Más de la mitad de la matriz energética del país proviene del gas natural, lo que refuerza su relevancia estratégica.

Proyecciones Futuras y Retos por Enfrentar

Las expectativas son aún más alentadoras. Informes internacionales sugieren que la producción podría incrementarse hasta en un 60% durante la próxima década, posicionando a Argentina como uno de los principales impulsores del gas en América Latina. En este marco, el país busca también incrementar sus exportaciones, especialmente mediante gas natural licuado (GNL).

No obstante, existen desafíos significativos. Para ascender en el ranking mundial, los expertos advierten sobre la necesidad de ampliar la infraestructura, mejorar la capacidad de transporte y establecer un marco regulatorio estable que favorezca inversiones sostenidas a largo plazo.

Así, la posición de Argentina como el puesto 15 en el ranking de producción de gas natural no solo refleja su situación actual en el ámbito productivo, sino que también destaca el potencial de un sector clave que podría redefinir su posición en el escenario energético global en los años venideros.