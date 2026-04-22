Galerías y Peatonales: Comerciantes del Centro Luchan Contra la Crisis con Shows y Promociones en la 9 de Julio

La 9 de Julio se Transforma en un Gran Paseo Cultural Nocturno

Para combatir la crisis y reactivar el centro de Córdoba, los comerciantes de la 9 de Julio lanzan una iniciativa vibrante: un paseo cultural nocturno lleno de música y entretenimiento gratuito.

Una Noche Especial: La Noche de las Galerías y las Peatonales

El próximo 24 de abril, el tramo entre San Martín y Jujuy se convertirá en un corredor cultural vibrante. La Noche de las Galerías y las Peatonales busca atraer a las familias con shows en vivo, promociones y actividades para todos.

Tres Escenarios y Diversión en Cada Rincón

La idea es mantener la calle animada en todo momento. Juan Manuel Ramia, coordinador del evento, comentó que habrá tres escenarios a lo largo de la 9 de Julio y múltiples actividades culturales en las galerías.

Entre las propuestas se destacan música en vivo, clases de zumba gratuitas, juegos para niños, espectáculos de colectividades y una milonga abierta en el Pasaje Muñoz. También habrá dragones del Año Nuevo Chino y un ballet sirio-libanés, ¡una fusión cultural imperdible!

La Comunidad se Une para Revivir el Centro

Con una exposición de autos antiguos y actividades familiares, el evento está diseñado para que todos puedan disfrutar sin costo alguno. Ramia enfatiza: «Queremos crear un ambiente de comunidad entre comerciantes y residentes. Que la gente regrese al centro, incluso si no pueden comprar, porque habrá opciones gratuitas para disfrutar.»

Más de 15 Participantes y Promociones Especiales

El evento cuenta con la participación de más de 15 galerías y paseos comerciales, incluyendo nombres destacados como Gran Rex, Cervantes y Paseo del Sol. Cada comercio ofrecerá promociones especiales para quienes asistan, creando así un ambiente atractivo para todos.

Comerciantes Decididos a Superar la Crisis

Ante un contexto de caída del consumo y aumento de locales vacíos, esta iniciativa surge como una respuesta creativa y proactiva. David Boffa, presidente del Centro Vecinal del Centro, destaca la colaboración entre comerciantes y diversas instituciones para llevar adelante este proyecto.

Boffa señala: «La Cámara asumió la organización y se generó una sinergia espectacular. Todos estamos comprometidos en revitalizar el centro.» Reconociendo la difícil situación económica, asegura que lo importante es actuar en vez de quejarse.

Más que Ventas: Un Encuentro de Alegría

El principal objetivo de esta noche no es solo generar ventas, sino recuperar el centro como un espacio de encuentro. Ramia concluye: «Queremos que las familias cordobesas se sientan motivadas a regresar, a disfrutar de un momento de alegría en un contexto complicado.»