Tiroteo en Teotihuacán: Una mujer muere y 13 resultan heridos

El emblemático sitio arqueológico de Teotihuacán se convirtió en escenario de un fatídico ataque que dejó una víctima mortal y varios heridos. Los detalles sobre este evento impactante son reveladores.

Un ataque sin precedentes

Teotihuacán, un atractivo turístico en México, vivió momentos de caos el lunes por la mañana. Un hombre de 27 años, identificado como Julio César Jasso Ramírez, abrió fuego contra los visitantes en una de sus célebres pirámides. Como resultado, una mujer canadiense perdió la vida y 13 personas más resultaron heridas.

Las Víctimas

Entre los heridos se encontraban extranjeros de varias nacionalidades, incluyendo estadounidenses, colombianos, un ruso, una neerlandesa y una brasileña, con dos menores entre ellos. La tragedia conmocionó a la comunidad internacional y a las autoridades locales.

El Desarrollo del Ataque

Los eventos se desencadenaron alrededor de las 11:20 a.m., cuando llegaron reportes de un hombre amedrentando a civiles. Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar poco después, pero el atacante se quitó la vida durante el intercambio de disparos.

Dramáticas Escenas

Varios asistentes lograron filmar los momentos de terror donde Jasso Ramírez, con un revólver, amenazó a los turistas. «Vi al chico disparando desde arriba en la pirámide», relató una testigo. En total, se escucharon más de 20 disparos durante el ataque.

Investigación en Curso

La presidenta Claudia Sheinbaum describió el ataque como algo inédito y lamentó la pérdida de vidas. Autoridades están investigando la posible motivación detrás del ataque, que parece haber sido premeditado. Jasso Ramírez se había hospedado en un hotel cercano y había llevado consigo un arsenal de armas.

¿Qué se Sabe del Atacante?

Las disposiciones iniciales indican que Jasso Ramírez actuó solo y había planeado el ataque meticulosamente. Le encontraron literatura relacionada con actos violentos en sus pertenencias, sugiriendo que pudo haberse inspirado en eventos trágicos en el exterior.

Reflexiones sobre la Seguridad

El ataque ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en sitios turísticos de México, especialmente previo a la Copa Mundial de Fútbol. Las autoridades han decidido aumentar la presencia de seguridad en Teotihuacán y otras áreas turísticas, buscando evitar que incidentes similares se repitan.