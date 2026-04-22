CAI se enfrenta a JJ Moreno en el Torneo Juvenil Nacional

Este miércoles, el Estadio Municipal será el escenario de un emocionante partido en la tercera fecha del Torneo Juvenil, donde la Comisión de Actividades Infantiles se enfrentará al equipo Juan José Moreno de Puerto Madryn. La expectativa está en el aire.

Detalles del Encuentro

La formación «azzurra» buscará reafirmar su compromiso en el torneo, donde alcanzó la final en dos categorías la temporada pasada. Un desafío significativo que promete mantener a todos al borde de sus asientos.

Horario de los Partidos

La jornada comienza con el enfrentamiento de la categoría Sub-13 a las 10:00 horas, seguida por la Sub-15 a las 13:00, y concluirá con el encuentro de Sub-17 a las 15:00. Una tarde repleta de fútbol juvenil que seguro dejará huella.

La Programación Completa

C.A.I. vs. J. J. Moreno (Puerto Madryn)

10:00 – Sub ’13

13:00 – Sub ’15

15:00 – Sub ’17