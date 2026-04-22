Criptomonedas: AAVE sufre una caída de $6,000 millones y genera preocupación en la Bolsa

El reciente ataque a Kelp DAO reflejó las vulnerabilidades del ecosistema de finanzas descentralizadas, planteando importantes interrogantes sobre su estructura y resiliencia.

El hackeo a Kelp DAO, que resultó en la pérdida de aproximadamente 292 millones de dólares a través de transacciones cruzadas fraudulentas, ha puesto de manifiesto las fragilidades inherentes en el mundo de las criptomonedas. Este incidente no solo ha afectado la liquidez del sistema, sino que también ha dejado activos «contaminados» que exacerban el problema en adelante.

AAVE: Un caso de estudio en medio del caos

AAVE, que ha operado como una especie de banco descentralizado, se encontró atrapado en las consecuencias del ataque. Aunque no fue atacado directamente, las posiciones apalancadas que involucraban colaterales comprometidos llevaron a un congelamiento del mercado y potenciales deudas incobrables que rondan los 230 millones de dólares.

El efecto dominó en los mercados

Desde el hackeo, AAVE ha visto una caída del 33% en su volumen de operaciones. Sin embargo, esto no es solo un problema de precios; los usuarios están preocupados por el riesgo de contraparte, algo que en teoría DeFi debería mitigar. Este cambio de percepción ha alterado las dinámicas del mercado.

Limitaciones en la respuesta a las crisis

Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, evidencia que aunque los protocolos de emergencia respondieron eficazmente —suspendiendo contratos en 46 minutos y evitando pérdidas adicionales de alrededor de 100 millones de dólares— existe un límite en esta capacidad de reacción. «Cuanto más grande sea el evento, más evidente es el problema estructural: todo en DeFi está interconectado», señala.

Los efectos colaterales de la interconexión

El hackeo de Kelp DAO ha demostrado que un fallo en la infraestructura puede generar consecuencias devastadoras en múltiples protocolos. Según Jerónimo Ferrer, gerente de Bitfinex, cerca de 200 millones de dólares en activos se convirtieron en colaterales sin respaldo, dejando la puerta abierta a un crédito incobrable.

Conexión entre DeFi y activos reales: una nueva frontera de riesgo

A medida que DeFi se conecta más con activos del mundo real, el riesgo de propagación se intensifica. «Un hackeo mayor podría generar pánico que afecte el precio de activos tokenizados, trasladando el choque a mercados más tradicionales», advierte Apezteguia.

La dualidad de DeFi frente a los bancos tradicionales

A pesar de su transparencia, que permite detectar y reaccionar rápidamente a los problemas, DeFi también es vulnerable a la rapidez con la que se producen las salidas de capital. La agitación de la liquidez puede ser instantánea, lo que provoca que la calma sea más difícil de mantener.

Como concluye Paula Chaves de Greyhound Trading, el entorno descentralizado ha demostrado ser más sensible a las crisis, evidenciando que, aunque puede gestionar problemas de solvencia, su vulnerabilidad ante la rápida pérdida de liquidez sigue siendo un reto significativo.