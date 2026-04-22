La Cámara de Diputados de Salta aprueba la reforma electoral

La Cámara de Diputados de Salta Avanza con una Controvertida Reforma Electoral

La Cámara de Diputados de Salta ha dado este martes el visto bueno a un proyecto de reforma electoral, generando expectativas y tensiones en el ámbito político de la provincia.

Con un resultado de 44 votos a favor, 11 en contra y 4 ausencias, la cámara provincial ha concedido media sanción a un proyecto impulsado por el oficialismo que ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la oposición, que lo consideran un regreso a la controvertida Ley de Lemas.

Detalles de la Reforma Electoral

La nueva normativa propone un sistema en el que los votos de las diferentes listas electorales se acumularían dentro de cada frente, permitiendo que el bloque más votado determine la lista que se impondrá en las elecciones de categorías como gobernadores, legisladores e intendentes.

Ventajas del Nuevo Sistema

Desde el oficialismo, los legisladores argumentan que esta reforma busca ordenar la competencia electoral y evitar la fragmentación del voto. Aseguran que esta medida fortalecerá la representación de los ciudadanos en el sistema político. El diputado justicialista Gustavo Dantur destacó que es fundamental no subestimar al electorado, afirmando que la reforma aportará mayor claridad sobre las posturas políticas de cada frente. Además, enfatizó que el concepto de Ley de Lemas debe verse como una expresión de identidad política en lugar de una distorsión del sufragio.

Inclusión de Fuerzas Minoritarias

En línea con esto, la diputada de «Por Salta», Socorro Villamayor, resaltó que la reforma tiene como objetivo simplificar la legislación posterior a los cambios que introdujeron las PASO y que facilitará la participación de diversas fuerzas, eliminando barreras como el piso electoral del 5%.

Posturas Opositoras y Críticas

A pesar de la aprobación, la oposición se ha manifestado en contra, argumentando que la reforma representa un retroceso hacia la antigua Ley de Lemas. Los diputados libertarios, junto a otros opositores, han calificado la propuesta como un intento de reinstaurar un sistema «anticonstitucional» y «poco transparente». El diputado libertario Franco Lastra criticó vehemente la reforma, advirtiendo sobre los riesgos que podría conllevar, mientras que su compañera de bloque, María Elena Dadis, señaló que la rapidez en el tratamiento de la iniciativa sugiere una estrategia política del oficialismo.

Preocupaciones sobre la Participación Ciudadana

Desde la UCR, Soledad Farfán también expresó sus reservas, indicando que la reforma no fortalecerá el sistema electoral y centraliza decisiones en la cúpula de los partidos, desincentivando así la participación de la ciudadanía. Igualmente, José Gauffín, del Bloque de la Reconquista, subrayó que detrás del debate hay intereses políticos que podrían influir en la transparencia del proceso.

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