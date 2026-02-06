Borrasca Leonardo: Lluvias intensas y evacuaciones en Andalucía, sigue la cobertura en vivo

La Tormenta Leonardo Deja Estragos en Andalucía: Evacuaciones y Alertas Meteorológicas

Las incesantes lluvias provocadas por la borrasca Leonardo han obligado a la evacuación de miles de residentes en Andalucía, generando un panorama alarmante en la región. La situación ha generado preocupación y movilización de los servicios de emergencia.

Efectos Devastadores en Grazalema y Ronda En Grazalema, una de las localidades más afectadas, se han realizado evacuaciones preventivas de aproximadamente 1.500 personas hacia Ronda, bajo la supervisión del consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Esta acción se llevó a cabo en colaboración con los servicios de emergencias y la Guardia Civil, priorizando la seguridad de los más vulnerables.

Lluvias Persistentes que Afectan a la Península Se prevén lluvias intensas en diversas regiones de la Península, especialmente en Galicia y el Sistema Central, acompañadas de rachas fuertes de viento. Aunque se espera que las precipitaciones sean menos severas en comparación con días anteriores, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un clima inestable en gran parte del territorio.

Apertura de Escuelas en Andalucía A pesar de la situación climática, la mayoría de las escuelas en Andalucía reanudarán sus actividades hoy, salvo en los municipios gravemente afectados por el temporal, como Grazalema y Ronda. Los centros que permanecerán cerrados incluyen varias instituciones en Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera.

Más de 90 Carreteras Cortadas por Inundaciones El temporal ha llevado al cierre de 94 carreteras a nivel nacional, 79 de las cuales se encuentran en Andalucía. La provincia de Cádiz es particularmente vulnerable, con un elevado número de vías intransitables debido a las inundaciones.

Cierre del Puente de la Autonomía en Badajoz En respuesta a la crecida del río Guadiana, las autoridades de Badajoz han decidido cerrar el Puente de la Autonomía, tomando medidas preventivas para garantizar la seguridad de los transeúntes.

La Llegada de la Borrasca Marta La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado la llegada de una nueva borrasca, nombrada Marta, que afectará especialmente al sur y este de la Península a partir del sábado. Se anticipan fuertes lluvias y vientos que pondrán a prueba la resiliencia de la región.