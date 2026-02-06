Demócrata propone huelga nacional si Trump interviene en las elecciones intermedias

El senador demócrata Rubén Gallego advierte sobre las posibles interferencias de Donald Trump en las elecciones intermedias y sugiere una respuesta contundente.

En medio de un panorama electoral incierto, el senador Rubén Gallego ha hecho un llamado a la movilización social ante la amenaza de interferencias en las elecciones intermedias por parte de Donald Trump.

Un llamado a la acción ante la amenaza electoral

Gallego, quien ha ganado notoriedad por su franqueza y compromiso político, instó a los ciudadanos a reaccionar con un paro nacional si Trump intenta sabotear el proceso electoral de noviembre.

Las advertencias de Gallego

En una reciente aparición en el podcast «Court of History», el senador de Arizona expresó su preocupación sobre las posibles tácticas de Trump para socavar la democracia. “Debemos prepararnos para el peor de los escenarios”, aseveró, mencionando variedades de obstrucciones que podrían ocurrir durante el conteo de votos.

Grindemos el país a un paro

Gallego enfatizó que aquellos que apoyan la democracia deberían abstenerse de trabajar en caso de que Trump intente intervenir en las elecciones. “Si eres piloto, no llegues a trabajar. Si eres docente, no asistas. Necesitamos paralizar el país”, instó, subrayando la importancia de la unión en la defensa de la democracia.

Reacciones a la retórica de Trump

Trump ha intensificado su retórica, sugiriendo que los republicanos deberían «nacionalizar» las elecciones, lo que ha generado una serie de críticas y preocupaciones. Esta declaración se alineó con los esfuerzos de su administración para aumentar el control federal sobre los procesos electorales, lo que incluye demandas a varios estados para obtener datos de votantes.

El respaldo y la resistencia dentro del Partido Demócrata

A pesar de ser una voz prominente, Gallego no es el único en expresar su descontento con la dirección que está tomando el ex presidente. Sin embargo, su propuesta de un paro nacional se destaca entre otros demócratas, señalando su posición como un potencial candidato presidencial para 2028.

La respuesta del gobierno

En respuesta a la insinuación de la posible intervención de agentes de ICE en los lugares de votación, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se mostró cautelosa, pero reafirmó que no había planes formales para tal intervención.

El impacto en la sociedad estadounidense

Gallego concluyó enfatizando que la democracia debe ser defendida a toda costa, recordando que no se puede permitir que tácticas autocráticas amenacen el bienestar de la nación. A medida que se acercan las elecciones, la tensión entre las diferentes facciones políticas continúa aumentando, dejando a muchos en espera de cómo se desarrollará la situación.