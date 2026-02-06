Los Números Ganadores de la Quiniela – 5 de Febrero de 2026

Quiniela: Resultados del Sorteo del 5 de Febrero
¿Eres un apasionado de la Quiniela? Descubre los números afortunados de hoy y entérate de todo lo que necesitas saber sobre el juego más popular de Argentina.
La quiniela se ha consolidado como el juego de azar más querido entre los argentinos, con regulaciones que varían según cada provincia. A diferencia de otras loterías, la quiniela no cuenta con un pozo acumulado; los premios se definen en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD – 5 de Febrero
El número más destacado fue: 5618. A continuación, los 20 números sorteados:
- 5618
- 6641
- 7836
- 1412
- 6857
- 0349
- 4083
- 8404
- 2483
- 9013
- 3223
- 8584
- 3600
- 1538
- 1411
- 0770
- 5532
- 8441
- 4217
- 9483
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA – 5 de Febrero
El número principal fue: 2629. A continuación, los 20 números sorteados:
- 2629
- 4793
- 5489
- 7097
- 2665
- 8836
- 5290
- 0729
- 8887
- 8080
- 8350
- 0745
- 3502
- 9131
- 3540
- 6762
- 3885
- 8664
- 7716
- 7024
Resultados Quiniela Primera CIUDAD – 5 de Febrero
El número destacado fue: 7186. A continuación, los 20 números sorteados:
- 7186
- 2132
- 4881
- 7293
- 0906
- 2200
- 5674
- 9462
- 1024
- 5025
- 7670
- 4581
- 3002
- 4095
- 8057
- 4981
- 5665
- 2488
- 2559
- 6327
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA – 5 de Febrero
El número principal fue: 8235. A continuación, los 20 números sorteados:
- 8235
- 1803
- 7924
- 5765
- 0179
- 1958
- 3965
- 8516
- 1250
- 4511
- 4836
- 1018
- 7499
- 7762
- 6627
- 0656
- 9922
- 4390
- 6579
- 0857
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD – 5 de Febrero
El número destacado fue: 6914. A continuación, los 20 números sorteados:
- 6914
- 9721
- 0120
- 7153
- 8213
- 8425
- 3313
- 0114
- 4975
- 2489
- 1452
- 6614
- 7831
- 8921
- 5745
- 6432
- 4323
- 7166
- 2130
- 2357
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA – 5 de Febrero
El número más destacado fue: 4724. A continuación, los 20 números sorteados:
- 4724
- 4000
- 3653
- 3502
- 2157
- 1246
- 2978
- 1352
- 2951
- 8867
- 8929
- 1283
- 4313
- 1057
- 4246
- 4044
- 7651
- 9840
- 4575
- 6127
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD – 5 de Febrero
El número destacado fue: 9643. A continuación, los 20 números sorteados:
- 9643
- 6452
- 4864
- 5492
- 6092
- 1947
- 2577
- 1943
- 4043
- 6378
- 6287
- 8146
- 4197
- 3825
- 2143
- 6804
- 8408
- 9950
- 9413
- 6050
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA – 5 de Febrero
El número principal fue: 0813. A continuación, los 20 números sorteados:
- 0813
- 5749
- 6747
- 9810
- 5621
- 4746
- 7531
- 4668
- 5567
- 3089
- 8632
- 9845
- 8820
- 0422
- 4755
- 9592
- 4699
- 1381
- 8555
- 1925
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD – 5 de Febrero
El número destacado fue: 7568. A continuación, los 20 números sorteados:
- 7568
- 9620
- 1148
- 0736
- 9441
- 8145
- 1827
- 0643
- 6265
- 8410
- 0925
- 5440
- 3201
- 8893
- 2404
- 7192
- 8380
- 9481
- 5957
- 6452
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA – 5 de Febrero
El número más destacado fue: 3510. A continuación, los 20 números sorteados:
- 3510
- 8871
- 0441
- 7305
- 0824
- 8287
- 1290
- 8349
- 7773
- 7708
- 6563
- 7990
- 5099
- 6428
- 4339
- 2139
- 0767
- 0463
- 8824
- 5046
Resultados de la Quiniela por Provincia – 5 de Febrero
Córdoba: Previa: 2447 / Matutina: 0483 / Vespertina: 8599.
Santa Fe: Previa: 2291 / Matutina: 0158 / Vespertina: 6973.
Entre Ríos: Matutina: 6799 / Vespertina: 7579.
¿Cómo jugar a la Quiniela?
Apostar en la Quiniela es sencillo: solo debes elegir un número de una, dos, tres o cuatro cifras y arriesgar una cantidad de dinero.
Sorteos de la Quiniela
La Quiniela cuenta con cinco sorteos diarios, de lunes a sábados: Previa (10:15), Primera (12:00), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).