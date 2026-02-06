viernes, febrero 6, 2026
Los Números Ganadores de la Quiniela – 5 de Febrero de 2026

Quiniela: Resultados del Sorteo del 5 de Febrero

¿Eres un apasionado de la Quiniela? Descubre los números afortunados de hoy y entérate de todo lo que necesitas saber sobre el juego más popular de Argentina.

La quiniela se ha consolidado como el juego de azar más querido entre los argentinos, con regulaciones que varían según cada provincia. A diferencia de otras loterías, la quiniela no cuenta con un pozo acumulado; los premios se definen en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD – 5 de Febrero

El número más destacado fue: 5618. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 5618
  2. 6641
  3. 7836
  4. 1412
  5. 6857
  6. 0349
  7. 4083
  8. 8404
  9. 2483
  10. 9013
  11. 3223
  12. 8584
  13. 3600
  14. 1538
  15. 1411
  16. 0770
  17. 5532
  18. 8441
  19. 4217
  20. 9483

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA – 5 de Febrero

El número principal fue: 2629. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 2629
  2. 4793
  3. 5489
  4. 7097
  5. 2665
  6. 8836
  7. 5290
  8. 0729
  9. 8887
  10. 8080
  11. 8350
  12. 0745
  13. 3502
  14. 9131
  15. 3540
  16. 6762
  17. 3885
  18. 8664
  19. 7716
  20. 7024

Resultados Quiniela Primera CIUDAD – 5 de Febrero

El número destacado fue: 7186. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 7186
  2. 2132
  3. 4881
  4. 7293
  5. 0906
  6. 2200
  7. 5674
  8. 9462
  9. 1024
  10. 5025
  11. 7670
  12. 4581
  13. 3002
  14. 4095
  15. 8057
  16. 4981
  17. 5665
  18. 2488
  19. 2559
  20. 6327

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA – 5 de Febrero

El número principal fue: 8235. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 8235
  2. 1803
  3. 7924
  4. 5765
  5. 0179
  6. 1958
  7. 3965
  8. 8516
  9. 1250
  10. 4511
  11. 4836
  12. 1018
  13. 7499
  14. 7762
  15. 6627
  16. 0656
  17. 9922
  18. 4390
  19. 6579
  20. 0857

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD – 5 de Febrero

El número destacado fue: 6914. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 6914
  2. 9721
  3. 0120
  4. 7153
  5. 8213
  6. 8425
  7. 3313
  8. 0114
  9. 4975
  10. 2489
  11. 1452
  12. 6614
  13. 7831
  14. 8921
  15. 5745
  16. 6432
  17. 4323
  18. 7166
  19. 2130
  20. 2357

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA – 5 de Febrero

El número más destacado fue: 4724. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 4724
  2. 4000
  3. 3653
  4. 3502
  5. 2157
  6. 1246
  7. 2978
  8. 1352
  9. 2951
  10. 8867
  11. 8929
  12. 1283
  13. 4313
  14. 1057
  15. 4246
  16. 4044
  17. 7651
  18. 9840
  19. 4575
  20. 6127

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD – 5 de Febrero

El número destacado fue: 9643. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 9643
  2. 6452
  3. 4864
  4. 5492
  5. 6092
  6. 1947
  7. 2577
  8. 1943
  9. 4043
  10. 6378
  11. 6287
  12. 8146
  13. 4197
  14. 3825
  15. 2143
  16. 6804
  17. 8408
  18. 9950
  19. 9413
  20. 6050

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA – 5 de Febrero

El número principal fue: 0813. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 0813
  2. 5749
  3. 6747
  4. 9810
  5. 5621
  6. 4746
  7. 7531
  8. 4668
  9. 5567
  10. 3089
  11. 8632
  12. 9845
  13. 8820
  14. 0422
  15. 4755
  16. 9592
  17. 4699
  18. 1381
  19. 8555
  20. 1925

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD – 5 de Febrero

El número destacado fue: 7568. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 7568
  2. 9620
  3. 1148
  4. 0736
  5. 9441
  6. 8145
  7. 1827
  8. 0643
  9. 6265
  10. 8410
  11. 0925
  12. 5440
  13. 3201
  14. 8893
  15. 2404
  16. 7192
  17. 8380
  18. 9481
  19. 5957
  20. 6452

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA – 5 de Febrero

El número más destacado fue: 3510. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 3510
  2. 8871
  3. 0441
  4. 7305
  5. 0824
  6. 8287
  7. 1290
  8. 8349
  9. 7773
  10. 7708
  11. 6563
  12. 7990
  13. 5099
  14. 6428
  15. 4339
  16. 2139
  17. 0767
  18. 0463
  19. 8824
  20. 5046

Resultados de la Quiniela por Provincia – 5 de Febrero

Córdoba: Previa: 2447 / Matutina: 0483 / Vespertina: 8599.

Santa Fe: Previa: 2291 / Matutina: 0158 / Vespertina: 6973.

Entre Ríos: Matutina: 6799 / Vespertina: 7579.

¿Cómo jugar a la Quiniela?

Apostar en la Quiniela es sencillo: solo debes elegir un número de una, dos, tres o cuatro cifras y arriesgar una cantidad de dinero.

Sorteos de la Quiniela

La Quiniela cuenta con cinco sorteos diarios, de lunes a sábados: Previa (10:15), Primera (12:00), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

