Los Números Ganadores de la Quiniela – 5 de Febrero de 2026

¿Eres un apasionado de la Quiniela? Descubre los números afortunados de hoy y entérate de todo lo que necesitas saber sobre el juego más popular de Argentina.

La quiniela se ha consolidado como el juego de azar más querido entre los argentinos, con regulaciones que varían según cada provincia. A diferencia de otras loterías, la quiniela no cuenta con un pozo acumulado; los premios se definen en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD – 5 de Febrero

El número más destacado fue: 5618. A continuación, los 20 números sorteados:

5618 6641 7836 1412 6857 0349 4083 8404 2483 9013 3223 8584 3600 1538 1411 0770 5532 8441 4217 9483

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA – 5 de Febrero

El número principal fue: 2629. A continuación, los 20 números sorteados:

2629 4793 5489 7097 2665 8836 5290 0729 8887 8080 8350 0745 3502 9131 3540 6762 3885 8664 7716 7024

Resultados Quiniela Primera CIUDAD – 5 de Febrero

El número destacado fue: 7186. A continuación, los 20 números sorteados:

7186 2132 4881 7293 0906 2200 5674 9462 1024 5025 7670 4581 3002 4095 8057 4981 5665 2488 2559 6327

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA – 5 de Febrero

El número principal fue: 8235. A continuación, los 20 números sorteados:

8235 1803 7924 5765 0179 1958 3965 8516 1250 4511 4836 1018 7499 7762 6627 0656 9922 4390 6579 0857

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD – 5 de Febrero

El número destacado fue: 6914. A continuación, los 20 números sorteados:

6914 9721 0120 7153 8213 8425 3313 0114 4975 2489 1452 6614 7831 8921 5745 6432 4323 7166 2130 2357

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA – 5 de Febrero

El número más destacado fue: 4724. A continuación, los 20 números sorteados:

4724 4000 3653 3502 2157 1246 2978 1352 2951 8867 8929 1283 4313 1057 4246 4044 7651 9840 4575 6127

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD – 5 de Febrero

El número destacado fue: 9643. A continuación, los 20 números sorteados:

9643 6452 4864 5492 6092 1947 2577 1943 4043 6378 6287 8146 4197 3825 2143 6804 8408 9950 9413 6050

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA – 5 de Febrero

El número principal fue: 0813. A continuación, los 20 números sorteados:

0813 5749 6747 9810 5621 4746 7531 4668 5567 3089 8632 9845 8820 0422 4755 9592 4699 1381 8555 1925

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD – 5 de Febrero

El número destacado fue: 7568. A continuación, los 20 números sorteados:

7568 9620 1148 0736 9441 8145 1827 0643 6265 8410 0925 5440 3201 8893 2404 7192 8380 9481 5957 6452

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA – 5 de Febrero

El número más destacado fue: 3510. A continuación, los 20 números sorteados:

3510 8871 0441 7305 0824 8287 1290 8349 7773 7708 6563 7990 5099 6428 4339 2139 0767 0463 8824 5046

Resultados de la Quiniela por Provincia – 5 de Febrero

Córdoba: Previa: 2447 / Matutina: 0483 / Vespertina: 8599.

Santa Fe: Previa: 2291 / Matutina: 0158 / Vespertina: 6973.

Entre Ríos: Matutina: 6799 / Vespertina: 7579.

¿Cómo jugar a la Quiniela?

Apostar en la Quiniela es sencillo: solo debes elegir un número de una, dos, tres o cuatro cifras y arriesgar una cantidad de dinero.

Sorteos de la Quiniela

La Quiniela cuenta con cinco sorteos diarios, de lunes a sábados: Previa (10:15), Primera (12:00), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).