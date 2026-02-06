Acuerdo Comercial Argentina-EE.UU.: Claves para Ambos Países

El 5 de febrero, el Gobierno argentino reveló un acuerdo comercial pionero con Estados Unidos que promete transformar las dinámicas económicas entre ambas naciones.

La Cancillería argentina, liderada por Pablo Quirno, celebra que este acuerdo refuerza la alianza estratégica con Estados Unidos, que ya cuenta con más de 330 empresas operando en el país. Argentina, líder en América del Sur, se posiciona entre un selecto grupo que accede preferencialmente al mercado estadounidense.

Las Ventajas del Nuevo Acuerdo

El presidente Javier Milei enfatizó que el tratado bilateral facilitará el comercio al reducir barreras arancelarias y modernizar procedimientos aduaneros. Además, se alentará la inversión en sectores clave como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

Milei anunció que el acuerdo será sometido al Congreso para su revisión, esperando que los legisladores reconozcan la oportunidad única que representa este convenio.

Compromisos de Estados Unidos

– Eliminar Aranceles: EE.UU. eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos de diversos sectores, lo que podría recuperar exportaciones por US$ 1.013 millones.

– Carne Vacuna: Se otorgará acceso preferencial para 100.000 toneladas de carne vacuna argentina, asegurando un incremento de exportaciones de cerca de US$ 800 millones para 2026.

– Financiamiento: EE.UU. garantizará apoyo para financiar inversiones en sectores críticos de Argentina mediante instituciones como el EXIM Bank, facilitando así el desarrollo económico mutuo.

Compromisos de Argentina

– Reducción de Aranceles: Argentina eliminará aranceles para 221 productos, incluyendo maquinaria y dispositivos médicos, y reducirá a un 2% otros 20 productos, principalmente autopartes.

– Propiedad Intelectual: Se adoptarán estándares internacionales en propiedad intelectual, fomentando la innovación y el desarrollo del talento nacional.

La Cancillería afirma que este acuerdo se integra en la estrategia internacional de Argentina, buscando diversificar el comercio y atraer inversiones productivas, consolidando así su posición en las principales cadenas de valor globales.