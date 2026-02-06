La reciente firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca entre Argentina y Estados Unidos marca un hito significativo en las relaciones bilaterales, según declaraciones de Pablo Quirno. Este pacto es considerado el primer paso hacia un Tratado de Libre Comercio.

Un Primer Paso Hacia el Libre Comercio

Pablo Quirno, canciller argentino, comentó que el acuerdo es fundamental para iniciar discusiones sobre un futuro Tratado de Libre Comercio (TLC). «Esto permitirá una mayor libertad de comercio entre ambos países», explicó en una entrevista antes de regresar a Buenos Aires.

El Contexto del Acuerdo

El acuerdo es resultado de la visión estratégica del presidente Javier Milei, quien ha promovido una relación más estrecha con Estados Unidos desde su campaña electoral. «Desde diciembre de 2024, hemos trabajado en este acuerdo», afirmó Quirno.

Beneficios para Ambos Países

El funcionario destacó que el tratado promete numerosos beneficios, incluyendo el acceso a productos con aranceles reducidos. «Es una muestra de la relación estratégica que mantenemos, no solo en comercio, sino también en inversiones», añadió.

Inversiones Potenciadas

Quirno describió la «reciprocidad» de este acuerdo como una «autopista de inversión», que atraerá la atención de empresas estadounidenses para financiar proyectos en Argentina. «Nuestro país está siendo observado con interés», subrayó.

Detalles sobre Cuotas y Productos

El ministro de Relaciones Exteriores también abordó el tema del mercado de la carne, revelando un notable aumento en la cuota de exportación argentina a Estados Unidos. «Se incrementó de 20,000 a 100,000 toneladas métricas anuales», explicó.

Proyectos Futuros en Materiales Estratégicos

En cuanto a la industria del acero y aluminio, Quirno mencionó que aunque hay un compromiso por parte de Estados Unidos, la negociación exige cautela, ya que el país norteamericano trata con múltiples naciones simultáneamente.