Inversores Retiran Millones de los ETF

Los fuertes movimientos en el mercado han llevado a que los fondos cotizados en bolsa ligados a Bitcoin enfrenten salidas masivas, en un contexto de ajuste en el precio de la criptomoneda.

Este 5 de enero, los ETF de Bitcoin han reportado salidas extraordinarias de capital, alcanzando la cifra récord de u$s545 millones. Este hecho marca un nuevo capítulo en la creciente presión que experimenta el mercado de activos digitales, con el BTC acercándose nuevamente a la barrera psicológica de los u$s70.000.

Un giro inesperado: de entradas a salidas

A lo largo del año, los ETF vinculados a Bitcoin habían logrado atraer más de u$s3.500 millones, sin embargo, también han visto reembolsos significativos, ascendiendo a u$s5.400 millones. Esto da como resultado un saldo neto negativo de aproximadamente u$s1.800 millones.

Actualmente, el total de activos gestionados en estos fondos se encuentra cerca de u$s93.500 millones, lo que refleja un cambio considerable en el ánimo de los inversores.

Un entorno incierto: ¿resiliencia o pánico?

El reconocido analista senior de ETF en Bloomberg, Eric Balchunas, indica que a pesar de las salidas, la mayoría de los inversores aún mantienen sus posiciones. Se estima que solo 6% de los activos totales han abandonado el mercado durante este periodo de turbulencia.

En particular, el iShares Bitcoin ETF (IBIT) de BlackRock, el mayor fondo de BTC, vio una disminución de sus activos a u$s60.000 millones, tras haber llegado a un pico de u$s100.000 millones.

Balchunas enfatiza que, incluso si este nivel se mantiene durante los próximos tres años, sería el ETF más rápido en alcanzar los u$s60.000 millones en la historia.

Desafíos en un mercado volátil

La reciente caída en los ETF de Bitcoin se sitúa en un marco donde los inversores tradicionales e institucionales muestran precaución ante la volatilidad de los mercados. Aunque la tendencia a largo plazo de Bitcoin sigue presentando una base sólida, el impacto de estas salidas y la presión sobre el precio continúan siendo objeto de análisis por economistas y estrategas financieros.