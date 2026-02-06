Impactante estreno de Casalánguida en Boca

Boca Juniors tuvo un comienzo arrollador en la Basketball Champions League, venciendo a Aguada de Uruguay por 101 a 54. Nicolás Casalánguida brilló en su estreno como entrenador, logrando así la clasificación a la siguiente fase del torneo.

El equipo argentino mostró su fuerza desde el primer minuto, capitalizando los errores de Aguada y dominando el juego con un estilo eficaz y estratégico. En el primer cuarto, Boca ya se adelantaba 28-11, mientras que el control del partido se consolidó en los siguientes períodos con parciales de 54-25 y 80-46.

El rendimiento de los jugadores clave

Con una actuación destacada, el capitán Sebastián Vega y Agustín Barreiro fueron los máximos anotadores, cada uno contribuyendo con 15 puntos. Boca tuvo hasta seis jugadores que superaron la barrera de los diez puntos, manifestando la profundidad de su plantilla.

Próximo desafío: Minas Tenis Clube

Este viernes, Boca se enfrentará a Minas Tenis Clube en Belo Horizonte, donde estará en juego el liderazgo del Grupo C. Ambos equipos ya han asegurado su clasificación, por lo que el ganador del encuentro terminará en la cima del grupo.

Aguada se despide del torneo

Por otro lado, Aguada concluyó su participación en la competencia con un saldo decepcionante (1-5), habiendo enfrentado una dura fase final en la que perdió sus últimos dos encuentros por amplios márgenes.