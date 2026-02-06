Más de 500 palestinos muertos en Gaza desde la tregua: el alto al fuego que sigue costando vidas infantiles

La situación en Gaza se ha vuelto insostenible, marcada por un clima extremo y la destrucción que persiste tras meses de conflicto. Aún hay esperanza por parte de la comunidad internacional, pero la realidad en el terreno es desgarradora.

“La vida de los palestinos en Gaza sigue marcada por el desplazamiento, el trauma, la incertidumbre y las privaciones”, declara Olga Cherevko, portavoz de la oficina de coordinación de ayuda humanitaria de la ONU.

Desde el cese al fuego del 10 de octubre, muchos medios internacionales han desviado su atención de la situación en Gaza, pero el sufrimiento de la población civil persiste. La ONU reporta que más del 80% de las estructuras se encuentran destruidas, y los ataques continúan.

Crisis Humanitaria en Gaza

Estados Unidos anunció el 14 de enero la segunda fase de un plan de paz para Gaza, que incluirá un cuerpo de supervisión para el desarme y recuperación en la región. Sin embargo, el impacto inmediato del conflicto es devastador.

Fuente: EPA

Se ha reportado que más de 500 palestinos han muerto en ataques desde el inicio de la tregua. Los datos también indican que más de 100 niños han perdido la vida en bombardeos, lo que ha generado una respuesta contundente de organizaciones como UNICEF.

Desplazamiento y Desesperación en el Invierno

La actual tormenta invernal ha intensificado las condiciones ya críticas. A medida que caen las temperaturas a menos de 5 grados, las familias se ven forzadas a vivir en tiendas de campaña que se dañan fácilmente. La ONU informa que al menos nueve niños han muerto de hipotermia.

Adnan Elbursh, corresponsal en Gaza, señala que las lluvias han colapsado muchas de estas estructuras de refugio, afectando a aproximadamente 235,000 personas. Las agencias de ayuda están lidiando con restricciones para el ingreso de materiales básicos a la región.

Inseguridad Alimentaria Extrema

Según informes recientes, más de 100,000 personas están enfrentando condiciones de inseguridad alimentaria catastrófica. La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) ha revelado que cerca de una cuarta parte de la población de Gaza enfrenta una crisis alimentaria. Organizaciones humanitarias advierten que sin acceso inmediato a ayuda, la situación podría volverse aún más crítica.

Riesgos y Necesidades Urgentes de Evacuación

Las evacuaciones médicas son urgentes. Se reporta que cerca de 20,000 palestinos enfermos y heridos, incluidos aproximadamente 4,000 niños, esperan salir de Gaza para recibir atención médica. Las restricciones en el cruce de Rafah complican aún más la situación, limitando el flujo de ayuda y atención médica necesaria para salvar vidas.

Fuente: EPA

Los informes tras el alto el fuego proyectan un tono de incertidumbre. La población ha expresado su frustración y desesperación al notar que las promesas para mejorar su calidad de vida siguen sin cumplirse. Además, el clima invernal solo ha añadido un nuevo obstáculo a su ya difícil existencia.